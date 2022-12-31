«Сына на капоте протащил»: ремонтник обвинил в нападении хозяина квартиры, в которой устроил потоп

Юрий уверяет, что ущерб после потопа он возместил. Фото: предоставлено героем публикации.

Новосибирец Юрий сам обратился за помощью в редакцию КП-Новосибирск: он уверяет, что хозяин квартиры, в которой он делал ремонт, несколько раз напал на него. Причина – во время ремонта случился потоп, затопило соседей, и те требуют возмещение ущерба за испорченную столешницу. Корреспонденты КП-Новосибирск дали слово обеим сторонам конфликта.

«ДУМАЛ, ЧТО ВОДУ ПЕРЕКРЫЛ, НО ЗАТОПИЛ СОСЕДЕЙ»

- Сам ремонт я начал делать больше года назад – осенью 2021 года. Квартира была на втором этаже, с черновой отделкой, нужно было проводить туда даже воду, - рассказал КП-Новосибирск Юрий. – В ноябре 2021 года хозяин жилья уехал в Турцию, и оттуда написал мне и попросил помочь – встретить мебельщика, который должен сделать замеры. Я согласился: приехал в назначенное время, открыл квартиру. Мебельщик после замеров захотел помыть руки, включил кран, но вода из него не шла. Я подумал, что до этого перекрыл воду, поэтому ее нет. Мебельщик сказал, что не надо ничего трогать, и мы ушли.

А потом пришло новое сообщение от хозяина квартиры – топит соседей на 1 этаже, нужно срочно вернуться.

Так выглядела квартира соседа после потопа. Фото: предоставлено героем публикации.

- Оказывается, это не я воду отключил, а кто-то из соседей по всему стояку. При этом никакого предупреждающего объявления они в подъезде не повесили. Мебельщик, когда хотел помыть руки, кран не закрыл. И как только вода появилась, она начала литься на пол. В итоге затопило соседей на первом этаже, - объяснил Юрий.

Ремонтник, когда соседи высказали претензии, отнекиваться не стал: специальной тепловой пушкой просушил у них квартиру, заменил испорченный ламинат и кухонный гарнитур.

- Столешница на кухне там не пострадала, поэтому с соседом договорились, что ее менять не будем, - говорит Юрий.

Кухне досталось во время потопа. Фото: предоставлено героем публикации.

Ремонт новосибирец закончил, но потом, с его слов, начались нападки со стороны хозяина квартиры.

- Он требовал оплатить новую столешницу соседям, хотя с их стороны никаких претензий ко мне не было. Приезжал к моему дому в частном секторе, сносил ворота и уезжал. Один раз дома была только моя жена, она очень испугалась, - описывает Юрий. – Потом приезжал на другую квартиру, где я делал ремонт: устроил драку, нас разняли другие рабочие. Я потом писал в полицию заявление, но дело так и не завели.

А в ноябре 2022 года хозяин квартиры, со слов Юрия, вновь объявился у его дома:

- Я тогда сказал 15-летнему сыну перегородить ему дорогу, чтобы он не смог уехать. Мой бывший заказчик, видимо, испугался, увидев нас вдвоем, сбил моего 15-летнего сына, протащил его несколько метров на капоте. Это чудо, что мой сын тяжелых травм не получил, все обошлось без переломов. Но у него остались ссадины на руке, шла кровь, мы вызывали скорую, - рассказал КП-Новосибирск Юрий. – Сын говорит, что когда этот человек остановил машину и вышел к нему, но он был в невменяемом состоянии, со «стеклянными» глазами…

Юрий уверяет, что его сын пострадал после того, как подростка протащили на капоте. Фото: предоставлено героем публикации.

«ДОЛЖЕН 20 ТЫСЯЧ»

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с хозяином квартиры, в которой Юрий делал ремонт. Тот озвучил свою версию событий:

- Это все вранье, что я якобы на Юрия нападал, его сына на капоте протащил. Не было ничего такого: он писал на меня заявления, но его слова ничем не подтвердились, - заявил КП-Новосибирск мужчина.

- Но деньги за столешницу вы требовали?

- Этот ущерб он действительно соседям не возместил: она у них большая, стоит около 20 тысяч. Пусть он оплатит соседям новую, - говорит новосибирец.

Кто говорит правду в этой истории, предстоит разобраться полиции и прокуратуре – Юрий туда обратился.

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