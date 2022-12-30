Кот-Щелкунчик предсказал укрепление рубля

Барон оказался патриотичным предсказателем. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Всего сутки остаются до Нового года - самого волшебного праздника. Но что нас ждет в 2023 году? Победим ли мы, например, надоевший коронавирус? За предсказанием корреспонденты КП-Новосибирск отправились к символу наступающего года - коту Барону, звезде спектакля «Щелкунчик и коты» театра Владимира Куклачева.

Барон на вид суров, но по характеру - настоящий добряк. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Внешне белоснежный Барон суров - на морде написано: не лезь, иначе сделаю кусь. Но его двуногие коллеги уверяют: кот такой грозный только внешне.

- Барону 7 лет, он настоящий добряк и очень любит общение с людьми. Мы всегда берем его на съемки. Но раньше он ни разу не гадал, - рассказал КП-Новосибирск Александр Иванов, артист спектакля «Щелкунчик и коты». - И год кота по энергетике должен быть таким же: будет казаться, что препятствия слишком серьезные, но на деле все получится! Главное, вовремя покормить своего «кота»!

Александр Иванов помогал Барону предсказывать. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Покормить - это запросто! Гадать решили на двух мисках с кормом: левая означала «нет», правая - «да». Вопросы Барону задавал Александр Иванов, держа нашего оракула на руках:

- Барон, скажи, сможем ли мы в следующем году победить коронавирус?

Кот в ответ отправился к левой миске.

Барон уверен, что от ковида мы в 2023-м не избавимся. Вирусологи с ним, кстати, солидарны: эта зараза задержится еще надолго.

Гадали мы на двух мисках с кормом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Второй вопрос был не менее насущным.

- Барон, сможет ли рубль в следующем году укрепиться? - спросил Александр, и вот тут патриотичный Барон отправился к правой миске. А если учесть, с каким аппетитом кот ел, то это не просто «да», а «даже не сомневайтесь!».

Значит, быть экономическому благополучию. Будет крепчать рубль, значит, и доходы у населения вырастут. Мы такому раскладу очень рады!

Барон спрятал миску и с удовольствием ел. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А еще, если верить Барону, можно планировать путешествия - по крайней мере, так наш предсказатель ответил на третий вопрос:

- Откроются ли границы? Сможем ли мы путешествовать по разным странам?

А вы верите предсказаниям кота?

Барон передает привет читателям КП-Новосибирск. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Благодарим за помощь в подготовке материала продюсера спектакля «Щелкунчик и Кошки» Егора Бордовских.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер