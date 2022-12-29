«Думал-думал, собрал вещи и ушел»: в Новосибирске начался суд над беглыми заключенными

За групповой побег обоим заключенным светит более серьезный срок. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирск беглые заключенные, отбывавшие наказание на участке колонии-поселения при ИК номер 8, сегодня вновь предстали перед судом. За побег им могут увеличить срок заключения. К рассмотрению дела приступил Калининский районный суд Новосибирска.

На свободе рецидивисты Игорь Кащенко и Сергей Усаров пробыли всего пару дней. Один успел добраться до Алтайского края, второго задержали в Советском районе Новосибирска. Зэкам, отбывавшим сроки за мошенничество и кражу, предъявили новое обвинение.

«Внимание розыск! Из-под стражи сбежали особо опасные преступники!» - листовки с таким текстом в октябре заполонили Новосибирск. Ориентировки на пропавших из-под надзора сидельцев передали наружным патрулям полиции, причем не только нашего, но и соседних регионов. Начальник пресс-службы ГУФСИН России по НСО Олег Огуля объяснил корреспонденту КП-Новосибирск, как это могло произойти:

- В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации учреждения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне учреждения, выезжать на работу, учебу, могут носить гражданскую одежду, могут иметь при себе деньги и ценные вещи.

Этим и воспользовались беглецы. Когда преступников привезли на Инструментальный завод изготавливать детали, где те работали, Кащенко где-то раздобыл алкоголь и предложил товарищу выпить. Так и задумали побег.

Сегодня обоим зачитали обвинительное заключение. Вину они признают частично. Говорят, что бежали, не сговариваясь.

- Я не согласен только в одном моменте - по поводу группы лиц, - пояснил Игорь Кащенко.

- Не признаюсь в сговоре преступном, - вторит ему Сергей Усаров.

- Со всеми остальными обстоятельствами, Вам инкриминируемыми, согласны?

-Да, - ответил он на вопрос судьи.

Ранее Сергей Усаров рассказывал корреспонденту КП-Новосибирск, как случился побег:

- Да никуда не намеревался, все спонтанно получилось, это не было запланировано. Мы употребили спиртное вместе с Кащенко - он где-то бутылку взял - и всё… Я не знаю, что там за спиртное такое было, но мне стало плохо, и непреодолимые потоки мыслей всяких тревожных начали посещать. Сидел думал-думал, а потом собрал вещи и ушел, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Усаров.

За групповой побег обоим светит более серьезный срок. Но договаривались они или нет, теперь предстоит выяснить участникам судебного процесса. На следующем заседании, которое состоится в феврале, стороны планируют приступить к допросу свидетелей.

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