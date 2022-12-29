Что произошло в Новосибирске в ночь на 29 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 29 декабря. Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжном курорте «Танай» на Кузбассе погиб турист из Новосибирска. Трагедия произошла еще 17 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Погибшему новосибирцу было 32 года. Он врезался в тумбу, которая предназначена для подачи воды для снежной пушки.

В начале ноября 2022 года в селе Каменка Новосибирской области утонул 17-летний школьник, спасая провалившегося под лед друга. Но оказывается, в этой истории могло бы быть больше жертв. Как рассказывали очевидцы, на помощь парням пришли еще люди. Это оказались два курсанта НВВКУ - 21-летний Вячеслав Логуткин и Владимир Иванов. Парни учатся на выпускном курсе. Они рассказали, что произошло в тот роковой вечер и как вытаскивали молодежь из воды.

Суд поставил точку в скандале, разгоревшемся вокруг 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны - Виталия Александровича Симонова. Напомним, пенсионера из Оби выгнали из квартиры родственники его гражданской жены после ее смерти. Фронтовик даже развешивал объявления в подъезде с просьбой о помощи.

Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске планируют завершить в 2023 году и до конца года ввести мост в эксплуатацию. Федеральное правительство дополнительно выделило 7,3 миллиарда рублей, чтобы строительство моста завершили в срок.

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