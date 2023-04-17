Наркотики хранили в бочках: в Новосибирске зачитали приговор подпольному химику после накрытия его двух лабораторий

Наказали подпольного химика реальным сроком. Фото: Мария НОВИКОВА

22-летнего новосибирца отправили в колонию строгого режима за производство мефедрона в промышленных масштабах. Точку в деле поставил Новосибирский областной суд. Подельник Дмитрия Кондрашова согласился на сделку со следствием и выслушал приговор еще два месяца назад.

Двоих молодых людей оперативники УФСБ по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД задержали в мае прошлого года. Парочка организовала две подпольные нарколаборатории. Одна находилась в дачном доме в Новосибирском районе области, вторая – в арендованном производственном помещении под Мошково.

- За что задержан? – интересуются оперативники на кадрах оперативной съемки.

- За готовку?

- Чего?

- Я не знаю, что я готовил.

- Кашу варил? – подначивают испуганного задержанного силовики.

- Типа того, наверное, - растерянно отвечает Кондрашов.

- В ходе обысков в производственных помещениях и гаражном боксе оперативники обнаружили лабораторную посуду и оборудование, 85 канистр с прекурсорами, а также реагенты, предназначенные для изготовления наркотических средств. Изъято около 180 килограммов N-метилэфедрона, хранившегося в 16 бочках, и еще две емкости с тремя килограммами мефедрона, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении одного из фигурантов – Вячеслава Резника - уголовное дело выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом раскаяния, 22 февраля Новосибирский районный суд приговорил его к семи с половиной годам общего режима.

Материалы следователей в отношении Дмитрия Кондрашова, который вину признал не полностью, а лишь частично, изучали в Новосибирском областном суде. Ему инкриминировали незаконное производство наркотиков и хранение прекурсоров в особо крупном размере (ст.228.1 ч.5, ст.228.3 ч.2 УК РФ). Однако, по последнему эпизоду, судья фигуранта оправдал, посчитав его излишне вмененным следствием.

Наказали подпольного химика реальным сроком, но назначили более мягкое наказание, чем предусмотрено законом за это преступление.

- С применением ст.64 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - зачитал судья свое решение.

Некоторые из пришедших поддержать Кондрашова многочисленных родственников не смогли сдержать слез. Сам же молодой человек принял правосудный итог с невозмутимым видом и даже разоткровенничался с журналистом КП-Новосибирск.

- Как на вас вышли организаторы этого незаконного бизнеса?

- Познакомил знакомый и свел.

- Стоила ли игра свеч вообще?

- Нет.

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