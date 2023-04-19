Погода сойдет с ума: синоптики удивили прогнозом на май в Новосибирске

Май в Новосибирске будет прохладным и дождливым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом мае жары, похоже, ждать не стоит. Погодные сервисы дают предварительные прогнозы на последний весенний месяц, и судя по всему, на майских праздниках придется кутаться в плащ и не расставаться с зонтом. Рассказываем, какой опубликовадли прогноз погоды в Новосибирске в май 2023.

Сайт Gismeteo передает, что в самых первых числах по-прежнему будут ночные заморозки до -1, но уже с 3 мая по ночам термометр покажет стабильный плюс. В первую неделю нас все еще ждет прохлада, днем будет не больше +6… +10, а с 5 по 13 мая - почти непрерывные дожди. Во второй половине месяца выглянет солнце, дождливых дней станет заметно меньше, а температура повысится до +13… +17. С 23 мая, по данным сервиса, температура днем перевалит за +20 и лишь в некоторые пасмурные дни будет опускаться до +17… +19.

«Яндекс.Погода» дает усредненные данные за несколько лет: май в Новосибирске будет дождливым и не очень теплым. Первую неделю месяца нас ждут дожди и температура около +11… +13. Немного развеются тучи на второй майской неделе - потеплеет до +19. Во второй половине мая дождливые и солнечные дни будут чередоваться, а дневная температура в среднем составит +14… +17.

Сервис «Ну и погода» тоже обещает дождливый месяц, однако более теплый. Согласно прогнозу в первые две недели будет около +13… +18, часто будет пасмурное небо и дождь. С 23 мая дневная температура поднимется до +21 и выше, во второй половине мая уже не ожидается дождей, но небо часто будет затянуто облаками.

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