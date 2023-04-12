На строительство жилья выделили рекордную сумму

Депутат Дмитрий Козловский уверен, что нужно увеличивать финансирование и на обеспечение жилья. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В Законодательном собраним Новосибирской области прошло заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Депутаты заслушали отчет о господдержке жилищного строительства по программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» за 2022 год.

- Общий объем затрат на программу из федерального, областного и местных бюджетов составил 3 млрд 423 млн рублей. Это на порядок выше уровня 2021 года, когда финансирование программы составляло 336,5 млн рублей, - подчеркнул министр строительства региона Алексей Колмаков.

Однако даже при том, что выделено было в 10 раз больше средств, их не хватило, чтобы оказать всю необходимую помощь. К примеру, в 2021 году субсидию получили 17 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в 2022 году – семь.

- На самом деле таких людей тысячи. Показатели государственной поддержки граждан при приобретении жилья, а также стимулирования жилищного строительства такие: одному человеку выдали 2700 тысяч рублей и 100 тысяч – другому. В области всего два человека, которым мы помогли! И выполнили план! То же самое – по приобретению жилья для многодетных семей: помогли 11 семьям, в плане - 13. А их на самом деле в очереди на получение жилья 1300 стоит, - объяснил депутат Дмитрий Козловский.

Заместитель председателя комитета Заксобрания по строительству Евгений Покровский с этой точкой зрения согласен:

- Программы по обеспечению жильем детей-сирот, по переселению из ветхого и аварийного жилья все время будут невыполнимы. Просто потому, что ценовой порядок для строителей некомфортный, мягко говоря. Цены не соответствуют действительности. В качестве предложения: может, будут какие-то послабления, привилегии, которые бы позволили строителям участвовать в решении проблем с обеспечением жильем отдельных категорий граждан? Разработайте какие-то параметры, чтобы они заинтересовали строителей! Даже если вы цену не сможете поменять по приобретению жилья, застройщик будет понимать, за счет чего он выиграет, почему ему это выгодно».

Депутат Вячеслав Илюхин возмутился несправедливостью распределения льготного жилья:

- Ко мне пришла на депутатский прием девушка, ей 27 лет, детдомовская. Она стояла в очереди 52-я, потом что-то переформатировали, она сейчас 817-я. Ей 27 лет, у нее ребенок. Проблему жилья область до сих пор не помогла ей решить!

Депутат Дмитрий Козловский резюмировал дискуссию:

- В прошлом году значительно выросли суммы господдержки на обустройство земельных участков. К примеру, участок в Калининском районе, где строится микрорайон Клюквенный. Туда за четыре года будет вложено порядка шести миллиардов рублей – заведут коммуникации, построят дороги, чтобы застройщики об этом уже не думали. Но в программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» много подпрограмм. Но нужно увеличивать финансирование и на обеспечение жилья для детей-сирот, и на другие направления. Тогда мы сможем говорить о том, что программа работает полноценно.