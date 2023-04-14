«Он мог сам напороться на него»: стали известны подробности, как 10-летний мальчик ранил ножом 12-летнего под Новосибирском

Конфликт случился в этом дворе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН // Никита МАНЬКО

Под Новосибирском, в городе Бердске, третьеклассник ранил ножом 12-летнего мальчика. ЧП произошло вечером 13 апреля, когда дети гуляли во дворе дома № 18а по улице Рогачева.

- 10-летний Виталя* был во дворе с другом Петей* и другими детьми, они играли с мячом на площадке. Петя взял из дома нож, чтобы выточить стрелы для лука в подъезде, но забыл занести его домой и пошел с ним на улицу, - рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

По словам очевидцев, в этот момент к ребятам подошла компания старших ребят, те сделали им замечание матом. 12-летний Кирилл* и 10-летний Виталя сцепились языками.

- Кирилл стал угрожать побоями, Виталя сказал: «У меня нож есть». Кирилл сказал: «Ну и что, что у тебя нож есть, я его отберу, ты получишь у меня». В этот момент Виталя как раз попросил у Пети нож, тот отдал его в закрытом виде. Кирилл схватил Виталю и два раза ударил ногой, а Виталя раскрыл нож и начал отмахиваться, поранив Кирилла. Раненый Кирилл еще несколько раз ударил Виталю по голове. До сих пор непонятно, как это произошло. Это было неосторожное обращение, которое привело к такому ЧП, - пояснил КП-Новосибирск источник.

По словам очевидцев, один из мальчиков сразу бросился к родителям за помощью. До приезда скорой Кириллу оказывали первую помощь.

- Один из отцов выбежал во двор с аптечкой. Начал зажимать рану, обрабатывать ее. Потом Кирилла забрали врачи и отвезли в больницу, - говорят жильцы дома.

Соседи Витали и Кирилла хорошо характеризуют обе семьи, обе они многодетные.

- В тот же вечер мама Пети, мальчика, который принес нож, подходила к маме третьеклассника и просила прощения за случившееся, - добавляют местные.

По словам источника, 12-летнего Кирилла доставили в Бердскую городскую больницу, он несколько часов провел в реанимации. Затем его перевезли в хирургию, зашили рану и увезли в Новосибирскую областную больницу. Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, удар пришелся ребенку в живот.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СК.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались поговорить с родителями обоих школьников, но они отказались общаться.

* Имена детей изменены по этическим соображениям.

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