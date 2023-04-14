Кажется, что в город вернулась зима. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Погода в Новосибирске 14 апреля 2023 года не похожа на весеннюю – город накрыли метель и мокрый снег. КП-Новосибирск публикует фото и видео непогоды.

Из-за метели не видно соседних домов. Кажется, что в город снова вернулась зима.

Из-за метели не видно соседних домов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

По данным Западно-Сибирского УГМС, скорость ветра составляет 8-13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.

Как вам погода? Фото: предоставлено читателем.

Также в городе похолодает. Сначала будет +6…+8, но в течение дня температура воздуха понизится до -3.

В течение дня в городе похолодает. Фото: предоставлено читателями

По прогнозам синоптиков, тепло в город придет только после 20 апреля. Так что придется запастись терпением и повременить с откладыванием зимних вещей.

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