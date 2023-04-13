Сибирские майнеры украли электричества почти на 6 миллионов рублей, но суд их простил

Владелец криптовалютой фермы помог Лихолату компенсировать ущерб. Фото: РЭС/Мария НОВИКОВА.

Предприимчивый новосибирец украл у ресурсоснабжающей организации электричества почти на шесть миллионов рублей. Свою причастность к этому признал и даже полностью компенсировал ущерб. Корреспондент КП-Новосибирск побывала на заседании и выяснила, какое решение в итоге принял Ленинский районный суд.

На скамье подсудимых Иван Лихолат оказался после того, как в июне прошлого года сотрудники РЭС (АО «Региональные электрические сети») и правоохранители обнаружили незаконную врезку в промзоне на улице Большой. Опытный энергетик по просьбе хозяина ангара подключил майнинговую ферму напрямую к опоре ЛЭП. Порядка ста семидесяти айсиков потребляли колоссальное количество электричества, кроме того криптоферма была оснащена мощной системой вентиляции и охлаждения.

Энергетик по просьбе хозяина ангара подключил майнинговую ферму напрямую к опоре ЛЭП. Фото: РЭС.

- Подсудимый обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 УК РФ – это причинение имущественного ущерба без признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. То есть в незаконном подключении к мачте электропередач и бездоговорном потреблении электроэнергии. Свыше миллиона кВтч на сумму более пяти с половиной миллиона рублей было использовано для получения криптовалюты, - пояснил журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

Хозяин ангара заявил, что не знал, что нанятый им энергетик сработал втемную и подключился к сетям РЭС неофициально. Тем не менее, в ходе предварительного следствия владелец криптовалютой фермы помог Лихолату компенсировать ущерб на сумму 5 миллионов 757 тысяч 887 рублей 88 копеек. Благодаря чему тот в итоге избежал уголовной ответственности. По итогам заседания судья вынес постановление о прекращении дела в связи с примирением сторон.

Иван Лихолат ( на фото слева) выплатил 5 миллионов 757 тысяч 887 рублей . Фото: Мария НОВИКОВА

- Как оцениваете это решение? – поинтересовалась корреспондент КП-Новосибирск у выходящего из зала заседаний Ивана Лихолата.

- Все справедливо, я считаю.

- Но стоила игра свеч?

- Нет, конечно.

- То есть не заработали больше, чем пришлось заплатить?

- Я вообще ничего не заработал.

- А намайнили хоть чего-нибудь?

- Давайте без комментариев на этот вопрос.

Постановление судьи Ленинского района в течение 15 суток стороны могут попытаться обжаловать в вышестоящей инстанции. Хотя вряд ли этим решением кто-то остался недоволен. Лихолат избежал судимости, РЭС - вернула свои деньги.

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