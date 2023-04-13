«Кухни нет, а я до сих пор плачу за нее кредит»: в Новосибирске обиженные клиенты добились суда над мебельщиком

Иван Вятчинин вину не признает. Фото: Мария НОВИКОВА

В Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве почти на два миллиона рублей. На скамье подсудимых – индивидуальный предприниматель Иван Вятчинин. 35-летний мужчина работал в торговом центре «Речной» под вывеской фирмы «Формат МК» и, по версии следствия, оставил без гарнитуров дюжину новосибирцев. На первом заседании мебельщик вступил в жаркую полемику с людьми, чьи ожидания он обманул. Подробнее – в репортаже корреспондент «КП-Новосибирск».

Увидев в коридоре суда обвиняемого, потерпевшие даже не сразу его узнали. Виделись они всего пару раз, когда Вятчинин приезжал на замеры и когда принимал у себя в офисе предоплату за кухни и шкафы-купе. При заключении договора заказчики оплачивали от 70 до 90%, остальное должны были внести в момент установки мебели.

- Позвонила, приехала в офис, рассказала, какая мебель мне нужна. На другой день он приехал ко мне на замеры, заключили договор. Цену назвал 128 тысяч рублей. Оплатила 90%. Стала ждать, да пождать - нету. Время подходит кухню, чтобы получить на установку, а ее нету. Я ему звоню - тишина. Мне чуйка подсказала, что меня обманули, нагрели. Дочери звоню, жалуюсь, мол так и так, она говорит, давай в полицию обращаться. И всё - обратились в полицию, - рассказала КП-Новосибирск одна из клиенток Тамара Егорычева.

Истории всех потерпевших - как под копирку. Заказали кухни у ИП Вятчинина, выждали обозначенные в договорах сроки (35 дней), но мебель им так не привезли. Предприниматель сначала кормил их «завтраками», требовал заплатить ему оставшиеся суммы, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Отчаявшись ждать обещанного, пострадавшие написали заявления в подразделения МВД, по итогам разбирательства следователи инкриминировали мебельщику 12 эпизодов мошенничества.

- С декабря 2021 года по июль 2022 года он заключил договоры на изготовление мебели (кухонных гарнитуров, шкафов-купе) с 11 гражданами и 1 юридическим лицом. Ущерб по разным преступлениям составил от 48 тысяч рублей до 436 тысяч рублей, - пояснила журналисту КП-Новосибирск и.о. старшего помощника прокурора НСО по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

На этой неделе потерпевшие и их обидчик впервые встретились в суде. Многостраничное обвинительное заключение гособвинитель оглашала почти час. Подсудимый с выводами следствия не согласился и попытался парировать.

- Все это началось из-за «Сибазота». «Сибазот» расторгнул договор и начал в СМИ пропагандировать мою компанию, что она плохая. Клиенты это видят, телевидение все смотрят, соответственно у клиентов пошло недоверие ко мне, - резюмировал Иван Вятчинин в ответ на вопрос судьи, признает ли он себя виновным.

Руководители компании «Сибазот» заказали у Вятчинина кухню, стоимостью 436 тысяч рублей. Когда сроки вышли, а ипэшник залег на дно, перестав отвечать на телефонные звонки, юрист ООО обратилась с иском в Арбитражный суд, который постановил взыскать с ответчика не только задолженность, но и проценты за пользование чужими деньгами – это еще почти 15 тысяч.

- Решение вступило в силу в августе прошлого года, мы возбудили исполнительное производство. На сегодняшний день в нашу пользу поступило только 33 тысячи рублей. И то большими усилиями, переговорами с судебными приставами. У нас большие планы по поводу дальнейших действий, мы подали заявление об обращении взыскания на имущество должника, - рассказал журналисту КП-Новосибирск представитель ООО «Сибирский азот» Анастасия Борисова.

После общественного резонанса мебельщик с подмоченной репутацией перебрался в Москву. В столице, по его словам, он продолжает заниматься производством шкафов. На суды приходится ездить в Новосибирск.

На первом заседании допросили четверых потерпевших. Одна из них, Ольга Старчекова, дважды попалась на уловку Ивана Вятчинина: сначала заказала кухонный гарнитур, затем гардероб. В квартире матери двоих детей до сих пор царит разруха. В этом убедилась корреспондент КП-Новосибирск, побывав у семьи в гостях.

Ольга Старчекова - одна из пострадавших. Фото: Мария НОВИКОВА

- Предполагали, что будет здесь стоять наша кухня. Пришлось приспособиться в создавшейся ситуации, купили мы дополнительно небольшой такой шкаф, чтобы установить варочную панель. Посуда лежит в коробках, потому что ставить ее некуда, - показала обстановку своего жилища потерпевшая.

Ольга Старчекова тоже не стала сидеть на месте. Не дожидаясь начала уголовного разбирательства, обратилась с гражданским иском в суд по месту жительства и выиграла дело. Суд обязал Вятчинина вернуть клиентке не только деньги за мебель, но даже компенсировать моральный ущерб.

- Взыскать с индивидуального предпринимателя Вятчинина И. В. в пользу Старчековой О. С. денежные средства, внесённые в качестве предоплаты, в сумме 159 140 руб., неустойку в сумме 144 361 руб. 66 коп., в счет компенсации морального вреда 20 000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 161 750 руб. 50 коп., судебные расходы в сумме 7 800 руб., всего 493 052 (четыреста девяносто три тысячи пятьдесят два) руб. 16 коп., - говорится в решении Заельцовского районного суда.

После допроса еще одной потерпевшей Тамары Егорычевой, обвиняемый вступил с ней в словесную перепалку. Пенсионерка до сих пор вынуждена платить кредит за мебель, которую так и не дождалась.

- Твои слова – это детский лепет, дорогой друг!

- Почему Вы говорите, что мы с Вами не связывались? – поинтересовался Вятчинин.

- Вы мне ни разу на телефон не ответили! Вы в субботу мне сказали, везете кухню, я ее ждала. А вы так и не приехали.

Отвечая на вопрос гособвинителя, как необходимо наказать подсудимого, Тамара Егорычева эмоционально заявила: «Пусть вернет мне деньги или сядет в тюрьму».

Иван Вятчинин свою вину в мошенничестве на 1 миллион 730 тысяч рублей категорически не признает и уверяет - у него на складе хранятся пять гарнитуров, которые он готов хоть сейчас установить заказчикам. Однако клиенты, уставшие ждать обещанного, на попятную идти не собираются.

- Я делаю все возможное, чтобы решить эту ситуацию уже полгода, даже больше…

- Как Вы считаете, почему в такой ситуации оказались?

- В ходе суда все всё узнают, больше я ничего говорить не буду, - коротко ответил обвиняемый на вопрос журналиста КП-Новосибирск.

В ходе процесса Иван Вятчинин намерен доказать, что не выполнил договорные обязательства, из-за того, что клиенты отказались бесконечно долго ждать свою мебель и вносить оставшиеся суммы. Если фигуранта признают виновным, ему грозит реальный тюремный срок. На следующее заседание 18 мая вызвали остальных пострадавших от действий горе-предпринимателя.

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