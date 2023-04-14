На «Электросигнале» рассказали, как люди и компьютеры помогают выпускать продукцию точно в срок

Слева направо: Нэлля Маттис, Жанна Мищенко, Юлия Макаренко, Оксана Карпова, Владимир Подзоров, Валерий Пингин. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«Комсомольская правда» продолжает знакомить читателей с жизнью старейшего новосибирского завода «Электросигнал». Сегодня рассказываем о производственно-диспетчерском отделе (ПДО), от работы которого зависит весь процесс производства, начиная с гайки, заклепки и заканчивая сборочными комплектами, корпусами, покраской, узловой и конечной сборкой самого изделия. Здесь трудятся люди, по-настоящему влюбленные в свою работу, с уважением относящиеся друг к другу и общему делу.

«НЕ ЛЮДИ, А ЗОЛОТО!»

Начальник ПДО Валерий Иванович Пунгин пришел на завод в 1978 году, работал в цехе по изготовлению легендарных телевизоров «Изумруд». После призыва в армию отслужил в погранвойсках КГБ СССР. Службу нес достойно, поэтому поступило предложение остаться работать в этой системе. Но любовь к родному заводу взяла верх, и он вернулся на «Электросигнал». Валерий Иванович вспоминает, отработал монтажником 7 лет, получил звание «Мастер золотые руки», потом трудился мастером на участке регулировки окончательной сборки. В 1990-х годах уволился по семейным обстоятельствам, а через 6 лет снова вернулся - пригласили старшим мастером в цех литья цветного металла и пластмасс. В 2008 году его назначили начальником цеха, а через 10 лет, после оптимизации производства и уплотнения цехов, - начальником производственно-диспетчерского отдела. Подчиненные отзываются о начальнике тепло: говорят, чувствуют его заботу, внимание и знают, что всегда могут обратиться к нему за помощью.

В центральном комплектовочном цехе просторно, светло и чисто. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Завод должен работать слаженно, словно единый механизм. Для этого ПДО разрабатывает графики комплектации, окончательной сборки и контролирует их выполнение.

- Мне эта работа близка. Прихожу утром и не сижу за столом, а постоянно в цехах, общаюсь с заводчанами. Наши мастера - это просто сказка! Не люди, а золото: они опытные и очень ответственные. Каждый понимает, что не сам по себе, а часть единого целого. У тех, кто работает давно, это уже в крови. Да и молодые, устраиваясь на завод, постепенно перенимают этот подход у своих старших товарищей, - говорит Валерий Иванович.

РИТМИЧНО, РАВНОМЕРНО, БЕЗ СРЫВОВ

Правая рука начальника отдела - его заместитель Владимир Иванович Подзоров. Именно он составляет годовой график комплектации.

- Задача нашего отдела - чтобы производство работало ритмично, равномерно, без срыва сроков. Тогда заказчик вовремя получает изделия, завод - прибыль, а заводчане - зарплату. Наши изделия очень сложные. Есть радиостанции, цикл изготовления которых составляет 1,5 года, а есть с циклом 3 - 4 месяца, в некоторые изделия входит до 3 тысяч сборочных единиц. Объем работы очень большой, вручную все это рассчитать практически невозможно, поэтому используем компьютеры, - поясняет Владимир Иванович.

Оператор ПК Татьяна Басова. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Такую работу не всякий вытянет, а Владимиру Ивановичу она по плечу. Его ценят за умение удерживать в голове огромное количество информации, способность систематизировать, раскладывать по полочкам множество данных. Он - настоящий кладезь знаний и бесценного опыта.

ГРУППА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

Под руководством Владимира Ивановича и вместе с ним трудится группа по планированию: начальник бюро, экономист и оператор ПК. Они участвуют в анализе комплектации и сдаче готовых изделий, подготовке и расчете электронных графиков, контролируют выполнение цехами планов запуска и выпуска деталей и сборочных единиц. Это специалисты, которые превращают сухие цифры в продуманную стратегию развития предприятия.

Начальник бюро по планированию Вероника Валерьевна Сапега очень ответственная, неравнодушная, она из уважаемой трудовой династии. На заводе уже 34-й год: работала инженером-технологом, экономистом по планированию, затем возглавила бюро.

В обязанности заместителя начальника отдела по кооперации Сергея Ивановича Плюхина входит заключение договоров и контрактов с другими предприятиями по возможности кооперации изготовления деталей по всей территории РФ. Коллеги отмечают его энергичность, инициативность, творческий подход к работе и жизни.

Экономист по планированию Анна Мякишева. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Экономиста по планированию Анну Владимировну Мякишеву начальник отдела с улыбкой называет вторым мозгом после Владимира Ивановича Подзорова. Она на заводе работает 31-й год. Говорит, отлаженность и удобство системы графиков и их контроль - заслуга всего дружного и профессионального коллектива.

Самый большой стаж работы в отделе - у оператора ПК Татьяны Ивановны Басовой. На «Электросигнале» она успела поработать копировщицей, корректировщиком, техником, завскладом. Теперь каждый день вводит в компьютер информацию о поступлении деталей и узлов в центральный комплектовочный цех.

- Эта работа мне по душе, люблю ее, для меня все это понятно, близко, уже 15 лет этим занимаюсь! - поделилась Татьяна Ивановна.

ЖИЗНЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПЛЕКТОВОЧНОГО ЦЕХА

В центральном комплектовочном цехе светло, чисто. Стройные ряды стеллажей и обилие горшочных цветов создают домашний уют. Здесь работают комплектовщики: они принимают продукцию от цехов-изготовителей, фиксируют ее поступление, следят за сохранностью. Выдают детали и сборочные единицы по заявке цехов сборочных производств. Всего в отделе три комплектовщика, диспетчер и транспортировщик.

Нэля Васильевна Маттис трудится на заводе уже 37 лет, последние 2 года - в должности комплектовщика. Свою работу считает вторым домом, прикипела к коллегам и на другом месте себя просто не представляет.

Юлия Васильевна Макаренко пришла на «Электросигнал» 2 года назад. Говорит, поначалу было сложновато, но быстро освоилась. Работа ей очень нравится, как и коллектив.

Оксана Николаевна Карпова - совсем новичок: работает около полугода и очень благодарна предприятию. Говорит, не везде готовы взять сотрудника в предпенсионном возрасте. На работу ее оформили сразу, а в отделе приняли как родную.

В обязанности диспетчера центрального комплектовочного цеха Жанны Анатольевны Мищенко входят планирование, приемка и выдача сборочным цехам крепежных изделий, учет деталей, содержащих драгметаллы. У нее на складе идеальный порядок.

Диспетчер центрального комплектовочного цеха Жанна Мищенко с закрытыми глазами найдет и выдаст нужный производству крепеж и детали. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Поначалу, конечно, путалась, - признается Жанна Анатольевна. - На заводе очень широкая номенклатура: разнообразие размеров, наименований, покрытий. Со временем изучила каждую деталь, навела свой порядок и систему учета. Теперь даже в мое отсутствие коллеги смогут найти все, что требуется.

По словам начальника производственно-диспетчерского отдела, его коллектив - замечательный и дружный. Это люди, которые умеют погружаться в работу, делая свое дело быстро, слаженно, с душой и полной самоотдачей. Они стали неотъемлемой частью завода, его сердцем, помогая предприятию развиваться и непрерывно двигаться вперед.