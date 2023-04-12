«Оттуда надо было просто убегать, иначе рухнуло бы все в один момент»: в мэрии объяснили, почему снесли Дом Кондратюка

За 99 лет Дом Кондратюка ни разу капитально не ремонтировали. Фото: музей Новосибирска.

Дом Юрия Кондратюка (улица Советская, 24) в Новосибирске не достоял до своего столетия всего год: накануне Дня космонавтики его снесли. Такое решение властей вызвало негодование горожан, ведь Кондратюк -основоположник космонавтики, благодаря в том числе и ему человечество полетело на Луну. Общественники кипят: почему снесли накануне 12 апреля и не обсудили это решение? «Комсомолка» дала слово обеим сторонам.

«ЛИШИЛИ ГОРОД ЧАСТИ ИСТОРИИ»

Само здание возвели в 1924 году для конторы акционерного общества «Союзхлеб» - его сотрудники строили элеваторы по всей Сибири. В эту компанию Юрий Кондратюк пришел работать в 1927 году.

- Устроился сначала механиком, но дослужился до главного инженера, -рассказала КП-Новосибирск Ирина Щукина, директор Музея Новосибирска. - В этом же здании и жил. Жил скромно, в 1929 году на сэкономленные деньги выпустил свою знаменитую книгу «Завоевание межпланетных пространств», в которой описал траекторию полета на Луну.

Таким Кондратюк видел здание. Фото: музей Новосибирска.

В 1930 году Кондратюка и пятерых его коллег арестовали за то, что в Камне-на-Оби они построили зернохранилище без единого гвоздя и чертежей. Их обвинили в промышленном саботаже (пункт 7 статьи 58 УК РСФР). Сначала Кондратюка приговорили к реальному сроку, но потом суд изменил решение: его отправили на завод горного оборудования, который позже стал заводом имени В. П. Чкалова.

А в Доме Кондратюка вплоть до 1993 года размещались предприятия, которые строили элеваторы, - только названия их менялись.

- 20 лет назад это здание передали музею. За все время оно ни разу капитально не ремонтировалось. Там даже крепление вбить в стену было проблемой - шлакоблок крошился, - объясняет Ирина Щукина. - Когда в 2016 году мы устанавливали в здании окна, со стенами уже была беда. Срок годности шлакоблока - максимум 100 лет, он уже разрушался.

Стены в музее были из шлакоблока. Фото: музей Новосибирска.

В итоге музей переехал в новое помещение на набережной, а это здание решили реконструировать. Но общественники уверяют: о том, что его снесут, они не знали.

- Можно было сохранить хотя бы фундамент этого дома, а так вообще лишили город исторического здания. Это словно издевка над новосибирцами накануне Дня космонавтики: мол, хотим реконструировать исторический памятник. А по сути это будет просто новодел, который к истории не имеет уже никакого отношения, - прокомментировала КП-Новосибирск Наталья Шамина, председатель совета Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«МОГ РУХНУТЬ В ЛЮБУЮ МИНУТУ»

У городских властей на это есть свои аргументы.

- У этого дома никогда не было фундамента - нечего было сохранять! Здание строилось как временное, оно не было рассчитано на столь длительное использование. Примерно 5 лет назад, когда Музей Новосибирска переехал оттуда, зашла речь о реконструкции Дома Кондратюка. Стены к тому времени были в ужасном состоянии: шлакоблоки, из которого строился дом, крошились. Оттуда надо было просто убегать, иначе все рухнуло бы в один момент, - заявила КП-Новосибирск Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

- Общественники сетуют, что здание снесли перед Днем космонавтики…

- Работы начались еще месяц назад и никак не были связаны с 12 апреля. Был заключен контракт с подрядчиком, поступили средства из федерального бюджета - и мы приступили к реконструкции. Наша обязанность - выполнить все условия контракта. Стоимость предстоящих работ - 180 миллионов рублей, - говорит Анна Терешкова. - И на мой взгляд, реконструкция - это знак того, что мы относимся к заслугам Кондратюка с уважением, храним память о нем.

Здание снесли за год до его столетия. Фото: Никита МАНЬКО

В мэрии обещают, что воссоздадут точную копию постройки 1924 года: есть фото дома 1934 года - именно таким его и видел Кондратюк. Но построят его уже из кирпича, а не из шлакоблоков.

- Мы также приспособим здание под нужды музея: впервые там появятся вторая лестница, подвал, козырек, - перечисляет Елена Щукина. - Но мы сохраним латунные ручки, водонагревающий котел, который отапливал здание. Сейчас как раз решаем, как впишем их в экспозицию музея.

Таким музей будет после реконструкции. Фото: музей Новосибирска.

Преобразятся и соседние дома.

- Ведем переговоры с собственниками соседних домов, чтобы сделать на стенах два граффити: одно - с Юрием Кондратюком, другое - с Анной Кикиной, продолжательницей космических традиций, - добавляет Анна Терешкова.

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