Был пьяный, протаранил пять авто: что известно о водителе КамАЗа, погоню за которым устроили гаишники в Новосибирске

Водителя доставили в отдел полиции, а грузовой автомобиль поместили на спецстоянку. Фото: ГУ МВД России по НСО

В среду, 12 апреля, экипажи ДПС устроили погоню за оранжевым КамАЗом в Новосибирске. Водитель не реагировал на требование полицейских остановиться. Оказалось, что молодой человек за рулем был пьян. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Информация о водителе с признаками алкогольного опьянения поступила в дежурную часть в 12:30. Полицейские засекли грузовик на Димитровском мосту. Он двигался в сторону левого берега к площади Энергетиков и не останавливался. За машиной устроили настоящую погоню.

− На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не отреагировал, вследствие чего было организовано преследование. В результате преследования автомобиль КАМАЗ был остановлен в Ленинском районе, водитель задержан, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В кабине сидел 28-летний парень без прав. Проходить медицинское освидетельствование отказался. Установлено, что во время движения управляемый им КамАЗ протаранил пять автомобилей. В ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, за нарушителем гнались пять экипажей ДПС. Также выяснилось, что парень нигде не работает.

В отношении водителя составили несколько административных протоколов. Молодого человека доставили в отдел полиции, а грузовой автомобиль поместили на спецстоянку.

− Пока все обстоятельства происшествия устанавливаются. В том числе кому принадлежала грузовая машина, − говорят в МВД.

Ранее КП-Новосибирск показала видео преследования КамАЗа в Новосибирске.

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