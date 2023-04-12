«Дома на коленках ползала, едва могла встать на костыли»: новосибирские хирурги поставили на ноги косолапую девочку

Саша с детства ходила на костылях из-за косолапости. Фото: Никита МАНЬКО \\ Пресс-служба НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

13-летняя Саша из Читы с детства страдала от редкой и тяжелой формы косолапости. Деформированные стопы мешали ходить, передвигаться девочка могла только на костылях. Помогли ей в Новосибирске. Хирурги НИИТО создали модель стопы, распечатали имплант на 3D-принтере и вживили в стопу. Как уникальная разработка хирургов и инженеров поставила девочку на ноги - в материале КП-Новосибирск.

До НИИТО девочке сделали две операции, но косолапость возвращалась. Фото: Пресс-служба НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

В ПЕРВОМ КЛАССЕ ПОЛЗАЛА НА КОЛЕНКАХ

Саша Просянникова родилась в Чите со спинно-мозговой грыжей, которую сразу удалили. Казалось, с этим диагнозом справились, но через несколько лет, когда девочка только пошла в школу, появились новые проблемы. Возможно, это были последствия врожденной грыжи. В первом классе у Саши начали искривляться стопы.

- Дочка стала косолапить: подворачивалась одна ножка, потом другая. Ходить ей было очень трудно. Медики поставили диагнозы: «остеомиелит» и «трофическая язва». Сашенька пересела в инвалидную коляску и перешла на домашнее обучение. Дома ползала на коленках, едва могла встать на костыли, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Эльвира Просянникова.

Врачи распечатали для пациентки индивидуальную пластину и грамотно поставили кости. Фото: Пресс-служба НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Местные врачи прописали специальную ортопедическую обувь - брейсы и туторы, но школьнице это не помогало. Потом Саше сделали операцию на костях стоп, это помогло перейти из инвалидного кресла на костыли, но полностью ситуацию не исправило. Деформации возникали вновь и вновь. 7 лет девочка передвигалась на костылях, и мама уже начала терять надежду. По совету читинских хирургов женщина стала собирать документы, и в 2021 году дочку прооперировали в НИИТО в первый раз.

- Сначала Саше вытягивали ножки на аппарате Илизарова, потом мы уехали домой. Вскоре врачи НИИТО сами приехали в Читу и предложили сделать уникальную операцию с использованием специальной конструкции, - продолжает мама девочки Эльвира Просянникова.

Девочка сможет снять пластину через 6-9 месяцев. Фото: Никита МАНЬКО

ЗАРАНЕЕ СМОДЕЛИРОВАЛИ ОПЕРАЦИЮ

Новосибирские врачи решили применить особый подход - поставить штифты и исправить кости с использованием индивидуальной пластины. Девочке провели обследование МСКТ, затем создали 3D-модель ее стопы и совместили с моделью стопы здорового ребенка. С помощью ортопедов инженеры заранее смоделировали процесс операции и создали уникальную пластину с отверстиями под винты. Это дало уверенность в том, что девочку можно окончательно поставить на ноги.

- В год бывает порядка 10 - 15 таких детей с деформацией стопы, к каждому у нас индивидуальный подход. У Александры деформация возникала в течение нескольких лет жизни, на основании опыта мы приняли решение поменять подход, так как аппарат Илизарова уже не мог исправить деформации костей. С помощью пластины Саша с вероятностью 100% сможет избавится от костылей. А саму пластину можно будет удалить через 6 - 9 месяцев, - объяснил КП-Новосибирск врач - травматолог-ортопед отделения детской ортопедии НИИТО Федор Прокаев.

Саша сможет сама пойти в школу и учиться на врача. Фото: Никита МАНЬКО

Операция уже прошла, теперь реабилитационный период - несколько месяцев. Пока Саша ходит на костылях, но дальше будут уверенные самостоятельные шаги.

13-летняя Александра с мамой безмерно рады, что скоро можно будет отказаться от костылей. Девочка мечтает вновь обойти Новосибирский зоопарк - уже самостоятельно - и вернуться в школу.

- В 2021 году перед операцией было очень страшно. Я боялась, что что-то пойдет не так. В этот раз страшно уже не было, операция шла меньше трех часов. Меня поддерживали мама и друзья по переписке, - призналась КП-Новосибирск Александра Просянникова. - Я мечтаю стать врачом-патологоанатомом. Очень жду, когда перейду в восьмой класс: хочу изучать строение человека, анатомию. Спасибо большое всем врачам НИИТО и Федору Витальевичу, теперь я смело иду в жизнь!

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