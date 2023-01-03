Что произошло в Новосибирске в ночь на 4 января 2023 года: последние новости

Иномарка влетела в толпу. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Женщина-водитель влетела на иномарке в толпу прохожих на трассе «Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск»: на 70 километре сибирячка не справилась с управлением. Двух пострадавших отвезли в больницу. Еще двоим помощь врачей не понадобилась.
Женщина-таксист из Новосибирска прославилась в соцсетях, даря подарки пассажирам. Людмила Ожанская три года работает в такси, и в этом году она решила украсить машину шариками и мишурой, а в конце поездки каждому пассажиру дарить зайца на удачу.
В Академгородке рано утром загорелся автобус №52. В салоне пассажиров не было, только водитель - он не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел из-за разгерметизации газовых баллонов.
В Новосибирской области задержали замглавы Красноозерского района. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он приобрел дл многодетной семьи дом, непригодный для жилья - там в крыше образовались дыры, а в стенах появились щели. Как уточнили в СК, бюджету Новосибирской области и Краснозерского района был причинен вред на сумму около 6 миллионов рублей.
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