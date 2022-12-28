96-летний ветеран засудил пасынка, который оскорбил его в соцсетях

Фронтовик Виталий Симонов (на фото слева) получит компенсацию от пасынка (на фото справа). Фото: личный архив семьи Симоновых/ Мария НОВИКОВА.

Суд поставил точку в скандале, разгоревшемся вокруг 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны - Виталия Александровича Симонова. Напомним, пенсионера из Оби выгнали из квартиры родственники его гражданской жены после ее смерти. Фронтовик даже развешивал объявления в подъезде с просьбой о помощи.

Откликнулись чиновники и депутаты: сертификат на покупку жилья дедушке предоставили. А его 72-летний пасынок - сын умершей жены - был вызван в суд. Оказалось, мужчина так защищал свою позицию на квадратные метры, что оскорбил в соцсетях ветерана. Обвинил в краже медалей, обмане.

- Никто ветерана не выгонял из квартиры в Оби. После смерти моей матери он съехал оттуда сам, выкрав всё ценное имущество, вплоть до материных медалей.(...) Он её тупо обманул, присвоив и деньги и долю собственности, - именно этот комментарий в соцсети стал предметом разбирательства.

Следователи возьулили в отношении пасынка уголовное дело сразу по двум статьям - ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет») и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Вину Виктор Бондарев не признал и на старте процесса заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных-заседателей. Впрочем, убедить их в своей невиновности ему не удалось. На основании обвинительного вердикта Новосибирский областной суд постановил:

- Назначить Бондареву наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Исковые требования потерпевшего удовлетворить частично. Взыскать в пользу Симонова 20 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба, - зачитала судья свое решение.

После заседания осужденный заявил, что о содеянном не жалеет, а добиваться справедливости будет в Верховном суде.

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