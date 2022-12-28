Что произошло в Новосибирске в ночь на 28 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 28 декабря. Фото: Мария НОВИКОВА

Старший инструктор аквапарка, которого обвиняли в гибели 16-летнего посетителя, сегодня выслушал приговор. Процесс по делу Романа Кудашкина в Ленинском районном суде Новосибирска стартовал только с третьей попытки. Дважды судьи отказывались приступать к рассмотрению дела и возвращали материалы в прокуратуру для устранения нарушений.

Жительнице Новосибирска пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от убийцы. Знакомый женщины набросился на нее с кулаками после ссоры. Стал избивать руками и ногами. Тогда сибирячка решила задержать дыхание и прикинуться мертвой, чтобы спасти свою жизнь. Мужчина, убедившись, что его знакомая не дышит, закидал ее снегом и кустами, и сбежал. Женщину позже нашли прохожие и вызвали скорую.

Новосибирский областной суд сегодня начал рассматривать дело о резонансном убийстве, из-за которого сиротами остались двое девочек. Их отец убил свою жену - зарезал ее прямо на детской площадке, когда узнал, что супруга хочет с ним развестись.

Сибирские ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ, Новосибирск) выяснили, что антитела к коронавирусу не вызывают аутоиммунных заболеваний. Для этого они изучили природные антитела против S-белка SARS-CoV-2 и его RBD-домена, выделенные из плазмы крови вакцинированных и переболевших COVID-19 пациентов.

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