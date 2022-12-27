Турнир «Дружба народов» стал визитной карточкой региона в мире дзюдо

Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

Накануне Нового года в Новосибирске прошли традиционные всероссийские соревнования по дзюдо «Дружба народов». Они собрали 105 участников - юношей и девушек 2004 года рождения и старше. Для спортсменов это возможность выполнить норматив мастера спорта, набраться опыта, встретиться с товарищами из других регионов. Словно магнит турнир притягивает ветеранов дзюдо: собирает вместе, чтобы ощутить единение и дух борьбы. «Дружба» - это своеобразная визитная карточка региона в мире дзюдо.

Одним из спонсоров соревнований выступила ГК «Расцветай». В пресс-службе застройщика уточнили, что компании близки и созвучны принципы дзюдо: единение, сплочение, духовное и физическое развитие.

Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

«ОТКЛАДЫВАЮ ВСЕ ДЕЛА, ЧТОБЫ БЫТЬ НА «ДРУЖБЕ»!»

У турнира «Дружба народов» богатые традиции: в этом году его проводят уже в 41-й раз. Появился он по инициативе известного тренера Владимира Шадрина. Во времена Советского Союза соревнования были всесоюзными - отсюда и такое название. Затем стали всероссийскими, но сохранили свой размах и значимость для спортсменов. В состязаниях выступало немало маститых дзюдоистов, ведь турнир всегда держал высокую планку.

- Турниров по дзюдо не так уж и много. Я боролся на первой «Дружбе», которая прошла в 1979 году, и с тех пор стараюсь бывать на каждом турнире. Сюда приезжали именитые спортсмены, и не каждый из них мог побороть местных дзюдоистов. Это очень значимое мероприятие для региона. Если выиграл «Дружбу», можешь прорваться и выше. Я не кулик, который хвалит свое болото, стараюсь быть объективным. Эти соревнования всегда были яркими: чего стоила только номинация «Стенка на стенку»! Это было очень зрелищно, невероятные эмоции! Самое главное в этом турнире - люди, которые в этой кухне варились, набирались здесь опыта, развивались благодаря ему. Здесь сильны традиции, я их чувствую, ощущаю эту духовность и приезжаю за ней каждый год, чтобы подпитаться. Встречаюсь с ветеранами, стоим на балконе, смотрим поединки. Я даже в отпуск пошел, чтобы не отвлекаться: откладываю все дела, чтобы быть на «Дружбе»! За Уралом этот турнир - один из лучших! - считает ветеран турнира Евгений Турчин.

Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

ВОСПИТАТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Дружба народов» воспитала целую плеяду именитых спортсменов. Среди них - чемпионка, призер чемпионатов России, чемпионатов мира среди военнослужащих, мастер спорта России международного класса российская дзюдоистка из Новосибирска Любовь Бельская. Свою спортивную карьеру она начинала именно с этих соревнований, они были для нее одними из первых. В 10 лет Любовь была крупной девочкой, мальчишки ее дразнили, а защитить было некому: старшего брата не было, папа умер. Она решила, что должна стоять за себя сама, вместе с подружками пошла на дзюдо. В итоге подружки и одноклассницы спорт забросили, а она раскрылась.

- Стала увереннее в себе, в школе мальчишки начали понимать: со мной дела иметь не стоит. А со временем стали относиться с уважением. Когда школу оканчивали, они уже гордились, что учились со мной в одном учебном заведении, - рассказала «Комсомольской правде» Любовь Бельская. В этом году она набрала две группы ребятишек, чтобы воспитывать новое поколение победителей.

Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

«ВСЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ»

Заместитель руководителя по проведению спортивных мероприятий в Сибирском федеральном округе, представитель Федерации дзюдо России в Сибирском федеральном округе Андрей Шпанагель высоко отозвался об уровне проведения турнира:

- Если честно, смотрим картинку трансляции - она приятная. Хороший обзор, красиво смотрятся татами, зал, освещение - все соответствует требованиям. Это уже 41-й турнир, и встречи, которые прошли сегодня, меня порадовали - ребята приехали очень интересные. Честь и хвала организаторам соревнований за то, что не потеряно само слово «дружба»: такие турниры с богатыми традициями очень нужны. Такие виды спорта должны развиваться, они культивируют у людей силу, навыки, умения и внутренний духовный стержень для защиты Родины.