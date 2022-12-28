Трижды лауреат: новосибирские коммунальщики остаются лучшими в своей сфере

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Евгений Малай. Фото: Предоставлено УК «СПАС-Дом»

Этим летом управляющая компания «СПАС-Дом» третий раз подряд стала лауреатом Межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» в сфере ЖКХ. Коммунальщики вкладывают деньги в ремонт домов, планомерно закупают технику, чтобы полностью самостоятельно проводить уборку на территории. В автопарке собственной аварийной службы - быстрые новенькие «Соболя». Здесь предпочитают не брать машины в аренду, а пользоваться своими. Это не всегда выгоднее экономически, зато обеспечивает управляемость, оперативность и независимость.

Юркие «Соболя» быстро добираются на помощь к жителям и зимой и летом. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Компании удалось повысить собираемость долгов. С теми, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, договариваются: есть возможность провести реструктуризацию долга, взять рассрочку. С теми, кто не платит за квартиру, но беспечно катается на дорогих авто, - разговор другой. К примеру, в прошлом году был беспрецедентный для Новосибирска случай: компания оформила документы и подала в суд на владельца Cadillac, который задолжал коммунальщикам 120 тысяч рублей. Приставы наложили арест на движимое имущество и укатили авто на штрафстоянку. Должник сразу одумался и нашел необходимые средства.

С какими результатами компания завершает 2022 год, «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Евгений Малай.

В этом году компания снова стала лауреатом премии в сфере ЖКХ. Фото: Предоставлено УК «СПАС-Дом»

- В этом году в вашей копилке появилась уже третья статуэтка лауреата конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири - 2022». Как удается три года подряд держать такую высокую планку?

- Высокую планку держим в первую очередь за счет коллектива. Мы работаем командой, где подобрались отличные люди, прекрасные специалисты. Любые задачи, которые возникают, решаются очень быстро и в полном объеме.

- Куда вкладывались основные средства компании в этом году?

- Основные вложения этого года направлены на текущий ремонт, укрепление конструктивных элементов, поддержание жилого фонда в хорошем состоянии, его улучшение. Наша первостепенная задача - делать жизнь людей комфортнее, этим мы и занимались.

- Есть ли пополнение в вашем технопарке? Как показали себя в работе новые машины для аварийной службы?

- В этом году приобрели еще одну единицу тракторной техники от компании «МОЛОТ», чтобы механизированную уборку выполнять полностью собственными силами, собственной техникой. «Соболя» на службе аварийных вызовов показали себя прекрасно и прошлой зимой, и этой. Конечно, работникам комфортнее перемещаться на таких машинах: можно добраться к жителям даже в сильный снегопад.

- Как вы прошли пики холодов? Как справлялись?

- Холодные периоды прошли нормально, фонд к холодам подготовлен. Если бы еще и тепловики не подкачали, было бы совсем хорошо. В принципе все, что касается инженерии, обвязки и сетей, за которые мы отвечаем, в отличном состоянии. Поэтому холода нас не пугают.

- Насколько активно жители обращаются за услугами обустройства подъездов, площадок для мусора?

- В этом году значительно увеличился объем работ по ремонтам подъездов. Жители стали более активными, откликаются на предложения по установке контейнерных площадок. У нас в планах была установка порядка 20 площадок, столько мы и сделали. Конечно, это делает двор чище, уютнее, в итоге и жители довольны.

На вручении награды в правительстве Новосибирской области. Фото: Предоставлено УК «СПАС-Дом»

- Как работает кол-служба? Насколько хорошо показала себя система онлайн-работы с жителями?

- Решение об организации кол-службы во время пандемии было правильным и своевременным. Но и сейчас организация работы системы «Вопрос - ответ» осталась востребованной и удобной. Очень много вопросов собственников оперативно снимается, из-за этого количество личных обращений в приемную уменьшается. Раньше людям приходилось сидеть в очередях, тратить свое личное время - теперь многие вопросы быстро решаются онлайн без личного присутствия.

- Удалось ли расширить штат? Как решаете проблему кадрового голода?

- Сильных изменений в штате у нас нет, но кадровый голод сегодня испытывает вся сфера ЖКХ. Надежда на Новосибирский архитектурно-строительный колледж, НГУЭУ (бывший нархоз) - этим вопросом озадачились и выпускают сейчас специалистов именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Тяжело закрываются позиции начальника ЖЭУ, мастера-техника, но мы справляемся.

- Появились ли еще примеры качественной работы претензионно-договорного отдела, к примеру, как в прошлом году, когда арестовали Cadillac за долги?

- Машин пока не арестовывали, но отдел работает эффективно: сборы поднимаются, долги взыскиваются. Поставленные на год перед отделом задачи уже перевыполнены по объемам собранных средств.

- Чем гордитесь в своей работе?

- Мы гордимся тем, что жители нам доверяют, что у нас отличная команда, наши специалисты по-настоящему один за всех и все за одного. Это, на мой взгляд, самое главное.

В компании считают: своя техника - залог оперативности и независимости. Фото: Предоставлено УК «СПАС-Дом»

Всех жителей Новосибирска и Новосибирской области от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. В наше нелегкое время желаю здоровья, хорошего настроения и чистого неба над головой!

Евгений МАЛАЙ, генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом».