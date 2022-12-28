Студенческие отряды СГУПСа стали лучшими трижды

Итоги трудовых семестров всегда подводят в праздничной атмосфере. Фото: Пресс-центр СГУПСа

В этом году студенческому отрядному движению Новосибирской области исполнилось 60 лет. И в результатах работы более 4 тысяч студентов есть весомый вклад бойцов отрядов из Сибирского государственного университета путей сообщения. Все 60 лет его отряды по разным показателям среди лучших!

Студенческие отряды появились в СГУПСе вместе с рождением самого вуза. Еще со времен Советского Союза участников студенческих отрядов называют бойцами, их куртки в значках и нашивках - бойцовками, а трудовой семестр, который совпадает со студенческими каникулами, - целиной. В течение трех трудовых семестров студенты получают профессиональный опыт, подрабатывают на стройках, трудятся проводниками, вожатыми, даже горничными и официантами. Все молодежные инициативы коллектив СГУПСа горячо поддерживает - и сегодня, и раньше. Наверное, поэтому и есть чем гордиться.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В этом году бойцы студенческих отрядов железнодорожного университета трижды лучшие в НСО: сервисный отряд «Гарант» стал лучшим специализированным отрядом, «Арго» - лучшим отрядом проводников. А сам штаб завоевал звание лучшего штаба студенческих отрядов по Новосибирску.

Кроме этих званий есть заслуги и на проектах: студотряд «Атланты» стал лучшим по производственным показателям на всероссийском трудовом проекте проводников. По итогам всероссийских проектов студентки СГУПСа стали лучшими командиром и комиссаром. Стройотряды взяли вымпел лучшего отряда на своем объекте.

По словам командира штаба студенческих отрядов СГУПСа третьекурсника Даниила Долгошеина, к таким результатам шли целенаправленно. Предыдущее командование и каждый отряд вкладывались в приближение общей победы.

Командир штаба студенческих отрядов СГУПСа Даниил Долгошеин. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Отряды оценивают по целому набору показателей: учитывают количество поданных заявок и количество фактически отработавших сезон студентов, призовые места во всевозможных конкурсах в течение года: спортивных, творческих, профессиональных. Смотрят на трудоустройство ребят, обучение, суммируют всевозможные успехи отрядов - они и составляют в итоге показатели вузовского штаба.

Важная составляющая - это работа на проекте. Для строителей это всероссийские, международные, межрегиональные и региональные стройки. Непросто приходится проводникам: у них свои особые нормы, работа тяжелая психологически, и пройти этот путь до конца может не всякий. Зато опыт они получают уникальный, какой не наберешь ни книжками, ни тренажерами. Студенческие отряды - хорошая школа жизни. Рядовой студент за лето может очень многое увидеть, многому научиться.

- Я в этом году был в закрытом городе Озерске, это первый город атомной промышленности Советского Союза. Очень аутентичное место, от утренних пейзажей в тумане там просто мурашки по коже. Вообще, работая на проектах, приятно понимать, что ты делаешь нужное, важное стране дело. Это дорогого стоит, - поделился эмоциями Даниил Долгошеин.

«НЕРЕАЛЬНО СПЛАЧИВАЕТ»

Вузовские студенческие отряды работают на крупных объектах госкорпораций, в том числе ОАО «РЖД». В прошлом году началась масштабная работа на проекте БАМ 2.0, в этом - продолжилась. В декабре СГУПС посетил его выпускник - начальник департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов. Он отметил, что компании выгодно вкладываться в молодые умы, молодых специалистов. На проект планируют вывести порядка 2,5 тысячи студентов из всех транспортных вузов России. И у студентов СГУПСа есть возможность поработать там по специальности.

- В СГУПСе на любом факультете идут навстречу студентам и помогают решить вопрос производственной практики и участия в отрядах. Кто-то может делать это параллельно, кто-то совмещает. У студотрядов есть слоган: «Лучшие люди страны», ведь они там, где Родине нужна помощь. Сложно передать атмосферу линейного отряда, когда вы вместе трудитесь, что-то выигрываете. Когда вы так долго плечом к плечу, это нереально сплачивает, в дальнейшем участники студенческих отрядов становятся вашими лучшими друзьями. Это делает учебу, да и жизнь в целом гораздо интереснее! - уверен командир штаба студенческих отрядов СГУПСа.