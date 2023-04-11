Любит котиков и сплавы: пять малоизвестных фактов о жизни единственной женщины в российском отряде космонавтов

Анна Кикина в марте вернулась с МКС. Фото: Роскосмос.

Единственная девушка в российском отряде космонавтов. Если бы однажды случай не привел Анну в отряд, была бы она спасателем. Или – звездой радиоэфира. А может — актрисой. Или даже зоозащитницей! О невероятной девушке – рассказ «Комсомолки».

БАБА ЯГАННА

Педагоги-старожилы из новосибирской школы №29 отлично помнят Анну Кикину. Была она той ещё артисткой. В буквальном смысле. Действовал в школе театральный кружок. Его вела актриса из местного драмтеатра. Взяла в труппу и Кикину. Постановки были разные. Но самый незаурядный образ будущего космонавта – роль бабы Яги.

Анна (стоит за мальчиком в синей водолазке) участвовала в школьной жизни. Фото: предоставлено учителями школы

- Я смотрела выступление и не узнала Аню. У нее был грим, нос какой-то, шапка, только улыбка выдавала. На сцене она была великолепна, - вспоминает замдиректора школы Наталья Жужгина.

Сверстники тогда шутили: «Ты у нас – баба Яганна! А можешь на метле пролететь?» Но могли ли подумать одноклассники, как высоко взлетит улыбчивая артистка.

НЕ ТОЛЬКО АРТИСТКА, ЕЩЕ – КАРАТИСТКА

А вообще подростком в какие кружки только не ходила. Могла даже стать теннисисткой.

- Начиная со школы, я занималась плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом, рукопашным боем, - призналась Анна в интервью «КП».

Сибирячка (третья справа) училась в классе «Спасатель». Фото: предоставлено учителями школы

ПОДВОДНЫЙ «ЭКЗАМЕН»

Уже в выпускных классах Анна увлекалась альпинизмом, поднималась в горы, ходила на сплавы. В старшей школе училась в классе спасателей. Экзамен пришлось сдавать внезапно – во время путешествия.

- Весной они как-то поехали на сплав. Она брала с собой братика. Он у нее тогда маленький был – в начальной школе учился. При сплаве упал в воду. Она бросилась за ним в воду, спасла своего братишку. И инструктор прыгнул. Инструктор попал под плот, и его пришлось ей спасать, это девочке-то старшекласснице! - рассказывает Наталья Жужгина.

Хорошо, что следом за инструктором другие рафтеры не сиганули в воду. А то, догадываемся, пришлось бы Анне всех вытаскивать.

Анна стала чемпионкой страны по рафтингу. Фото: предоставлено Юрием СКОРОДУМОВЫМ.

КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПОХОЖА НА РАДИОСТУДИЮ

После школьной жизни в Новосибирске Анна переехала в Горный Алтай. Там она стала знаменитостью еще до космической карьеры. Работала ведущей на радио. Кто бы мог подумать, что этот опыт пригодится на космической станции?

- В моем случае работа радиоведущей - это работа на консоли. Перед тобой пульт управления, микшеры, несколько микрофонов, - описывает Анна студию.

В общем, что радио, что пульт управления на МКС – выходит, много общего.

Даже в выходные приходится заниматься делами. Фото: Роскосмос

ПРИВЕЗЛА КОШКУ В ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

В отряд космонавтов Анну приняли 2012 году (как она туда попала — см. ниже). Среди тренировок она выкроила время для поездки на уже родной Алтай. И там раскрылась девушка еще с неожиданной стороны – как зоозащитница. Нашла на базе кошку. Грязную, облезшую, несчастную…

- Как только увидела, стала спрашивать про нее. Я знал, что Аня очень любит животных, сразу сказал: «Не вздумай ее забрать», - делится с нами тренер по рафтингу Юрий Скородумов. - Но Аня в ответ только уточнила: «Она точно ничья?». Я подтвердил, что бездомная.

Спортсменка решила – не бросит зверя. Купила ей переноску, оформила ветпаспорт и увезла Мурку в Звездный городок.

Анна Кикина провела в космосе 157 дней. Фото: Роскосмос.

Недавно - после экспедиции на МКС, у Анны спросили: что она взяла бы с собой на станцию, будь такая возможность. О вещах Кикина даже не вспомнила.

- Кошку, — выпалила первым делом. Потом задумалась: — Или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа, - сказала она.

Кстати, муж Анны — ее коллега — Александр Сердюк, работает тренером в Центре подготовки космонавтов, а познакомилась пара еще в Горном Алтае, когда Анна работала там инструктором по плаванию, Александр работал там же.

ПРОКАТИЛАСЬ НА ЛУНОХОДЕ

Итак, космонавт Кикина побывала на МКС. Прокатилась на «Драконе» - корабле Илона Маска Crew Dragon. Об этом вы знаете. А теперь ловите факт, о котором известно не многим: Анна прошла уроки вождения на луноходе.

- Насколько можно было сымитировать такой полет (на Луне), это было сделано: замкнутое пространство без сообщения с внешней средой, радиообмен с Землей, питание как на станции, гигиена как на станции, режим труда и отдыха, выполнение научных экспериментов.

Так что покорять спутник Земли Анна готова. На права, считайте, сдала, так что превышать скорость на Луне не будет.

Анна Кикина — первая россиянка, полетевшая на американском корабле SpaceX на МКС. Фото Роскосмос.

КСТАТИ

Как стать космонавтом

В 2012 году Анна увидела объявление, что Роскосмос открыл набор в отряд космонавтов (последний такой набор был в 2017) – требования: крепкое здоровье и возраст до 35 лет. Аня отправила туда письмо со своей анкетой, в ней не просто рассказ о себе и все спортивные достижения, но и даже медицинские справки, анализы. От Роскосмоса в ответ пришло приглашение попробовать, Аню пригласили в Звездный городок. Испытывали девушку не только физически (она сдавала нормативы), но и психологически.

Перед отправкой на МКС у девушки были годы тренировок. Фото: Роскосмос.

- В Центре подготовки космонавтов существует целый психологический отдел, который этим занимается. Огромное количество тестов - письменных, цифровых, на компьютере, творческих, всевозможных бесед… Два дня это длилось, - призналась «КП» Кикина.

И в итоге Ане сказали: «принята». Но не каждый космонавт отправится на орбиту. Аня ждала своего звездного часа 10 лет.

ДАВАЙТЕ СРАВНИМ!

Валентина на Востоке, Анна на Драконе

В этом году исполнится 60 лет со дня полета первого в мире космонавта-женщины.

Валентина Терешкова полетела в космос 16 июня 1963 года. Фото: ТАСС

Но если сравнить биографии Валентины Терешковой и Анны Кикиной, мы увидим: общего – совсем немного.

Общего у Анны Кикиной и ее знаменитой предшественницы немного.

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