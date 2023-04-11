Поворачивает голову и говорит таким же голосом: родные заказали робота - копию умершего директора крематория

Точную копию умершего директора крематория Сергея Якушина создали в Новосибирске. Фото: Новосибирский крематорий / FreeArt

Мастера создали точную копию основателя Новосибирского крематория Сергея Якушина. Как появился экспонат под названием «Директор музея» и что умеет робот − в материале КП-Новосибирск.

ЦИФРОВАЯ ПАМЯТЬ

Робот был сделан осенью 2022 года. Фигуру изготавливала местная мастерская уникальных экспонатов FreeArt, однако сам проект еще не совсем закончен.

− Проектом руководит друг моего отца Иван. Он работал с Сергеем Борисовичем, много сделал для его Музея смерти. Отец был организатором международной выставки «Некрополь». И к очередной дате была заказана его роботизированная копия, − рассказал КП-Новосибирск сын Сергея Якушина Борис. − На работу ушло месяца четыре. Затрудняюсь ответить, сколько еще времени потребуется на доработку: нужно учитывать не сам процесс изготовления, а наличие деталей. Сейчас пытаемся решить все вопросы. К первым числам мая робот должен быть готов.

Детализация поражает - прорисована каждая морщинка. Фото: FreeArt

Предполагается, что новосибирцы увидят роботизированную копию основателя Новосибирского крематория на открытии «Ночи музеев» 20 мая.

− При жизни Сергей Борисович тщательно готовился к этому событию, устраивал в нашем музее какие-то акции, перформансы. В этом году вместо отца будет цифровая память о нем, − отметил Борис Якушин.

РОБОТ С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МИМИКОЙ

Высота робота − 178 сантиметров, он сделан из эластичного пенополиуретана и закреплен на стальном каркасе с металлической подставкой, раскрасили его специальными устойчивыми красками. А еще мастера использовали искусственные волосы для оформления шевелюры, бровей, усов и бороды знаменитого ритуальщика.

Мастера успели его многому научить: КП-Новосибирск связалась с руководителем проекта Иваном Плотниковым и узнала, что умеет делать робот.

Высота экспоната составляет 178 сантиметров. Фото: FreeArt

− Он работает с помощью оператора, то есть им нужно управлять со стороны. Также запрограммирована анимация: у робота открывается рот, он разговаривает, работает кое-какая мимика, поворачивается голова, − описывает руководитель проекта Иван Плотников. - Если роботом управляет оператор, то он может говорить все, что угодно, голосом Сергея Якушина.

СПРАВКА КП

Сергей Якушин ушел из жизни 4 июля 2022 года. Он страдал от онкологии желудка. Бизнесмен известен как организатор международной похоронной выставки «Некрополь» и основатель единственного в России Музея смерти.

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