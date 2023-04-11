«Дрался с учителем, напал с ножом на прохожего»: что известно о подростке, пытавшемся поджечь девушку и ребенка в Новосибирской области

Мальчику 13 лет, он учится в седьмом классе. Фото: предоставлено Екатериной Бушуевой

В рабочем поселке Краснообск уже несколько дней обсуждают историю: школьник пытался поджечь девушку с ребенком. Местная жительница возвращалась домой с младшим братом, вдруг рядом появились подростки. 13-летний мальчик из компании направил на девушку струю дезодоранта и поднес зажигалку. Чудо, что этот «факел» никого не задел. Девушка успела снять обидчиков на видео и выложить в соцсети. Кроме того, жертва дурацкой шутки написала заявление в полицию. Правоохранители ищут школьника, а местные жители готовы сдать его с поличным - говорят, это мелкий пакостник. КП-Новосибирск пообщалась со знакомыми подростка.

Васе* 13 лет. Он учится в местной школе в седьмом классе. Известно, что мама воспитывает ребенка одна. Его страница в соцсетях - типичная для мальчишки. Вася постит себе на стену любимые треки, выставляет картинки авто, ну и, видимо для загадочности, делится снимками в балаклаве. При этом ведет себя 13-летний Вася совсем не по-мужски.

- Эти деятели просто внаглую украли из отдела канцтоваров в торговом центре товар, на замечание просто не отреагировали, - пишет под выложенным в соцсетях постом женщина.

По словам жителей рабочего поселка, Вася очень задиристый. На прошлом месте учебы у него были конфликты с педагогами. Дело доходило даже до драки.

- Соцпедагог забрала у него вейп и не хотела отдавать. Так он драться полез. После этого он сменил школу, - рассказал КП-Новосибирск один из учеников школы.

Как говорят очевидцы, Васю на улице можно увидеть не только с баллончиком дезодоранта, но и с ножом.

- После этой ситуации с попыткой поджога один парень спросил у него: «Зачем ты это сделал?» В итоге Вася ударил этого парня ножом в левую руку, - добавляют еще один штрих к портрету мальчика жители поселка.

Сейчас всю информацию, которую пишут знакомые парня в соцсетях, проверяют полиция и уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

- Мы сделали запросы во все инстанции и собираем информацию о подростке. Пока полной картины нет, но ситуация находится на контроле, - уточнила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка НСО.

*Имя изменено.

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