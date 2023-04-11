Няня старого режима: сибирячка учит детей «правильно прыгать» по гаражам и лазать по деревьям

Алла Игоревна 12 лет работает няней. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске стала популярна няня на час, которая обещает «вернуть ребенку нормальное детство». Она учит лазать по деревьям, стрелять из самодельного лука и даже прыгать по гаражам. 55-летняя женщина в прошлом учитель физкультуры и считает, что современным детям не хватает движения. Но действительно ли это безопасно? КП-Новосибирск разобрала с экспертом.

ИЗ ФИЗКУЛЬТУРНИЦЫ В НЯНИ

О своем детстве Алла Боброва вспоминает с улыбкой: оно прошло в Крыму. В прошлом няня сама с удовольствием лазала по деревьям и сбивала оттуда яблоки, груши, абрикосы.

- Когда выросла, выучилась на учителя физкультуры и была тренером по туризму. Отработала 6 лет в школе с детьми, вела занятия в детском туристическом клубе, - рассказала КП-Новосибирск Алла Боброва, няня. - В 1995 году переехала в Новосибирск, работала в институте связи преподавателем на кафедре физвоспитания.

Алла Игоревна родила дочку в 41 год. Фото: предоставлено Аллой Бобровой

Алла Игоревна водила студентов в турпоходы, тренировала команду по легкой атлетике, аэробике, работала в детсаду, а в 41 год родила дочку.

- Я полностью погрузилась в воспитание ребенка, помощников у меня не было. Пришлось нанимать няню, но в процессе поняла, что не могу ничего делать, пока дочь с другим человеком. Так мы поменялись ролями. Я стала больше времени проводить с дочкой, а «няня» помогала с домашними делами, - вспоминает женщина.

Няне 55 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

Когда пришло время выходить из декрета, женщина уже освоила профессию няни. Причем сделала своей фишкой акцент на воспитании из прошлого.

СТРЕЛЯЮТ ИЗ ЛУКА И ПОКОРЯЮТ ВЕРШИНЫ

Алла Игоревна подходит к воспитанию детей нестандартно. Она решила отбросить предрассудки и действовать по наитию, а точнее, по опыту своего детства.

- Я работаю не пять дней в неделю, а два-три раза. Мой самый первый ребенок - девочка. Ее родители нашли меня по объявлению, а сейчас работает сарафанное радио, и все клиенты знают о моих методах, - говорит Алла Игоревна.

Ловкость - и никакого мошенничества! Фото: Анна ПАШАГИНА

В чем уникальность метода сибирячки? Женщина не сидит над ребенком, как наседка, а вытаскивает его из виртуальной реальности во двор. Варианты игры - попрыгать по гаражам или сделать лук из веток и палок, пострелять по нарисованным мишеням, ведрам, бутылкам.

- Я очень аккуратно вводила эту практику. Например, родители просили просто отвести ребенка из школы домой. Я спрашивала, можно ли нам погулять 30 минут и прийти домой попозже. Родители с радостью соглашались. Потом я сразу проговаривала этот нюанс с мамами и папами, рассказывала, что делаем на прогулках, - продолжает женщина. - Предлагала и другой вариант активности. Были у меня два мальчика - братьям 10 и 12 лет. Мы пошли с младшим во двор. Спросила, чего он хочет. Ответил: залезть на дерево. Мы нашли подходящее, я проверила его и после начала показывать мальчику, как правильно и аккуратно залезть. Вы бы видели, как светилось его лицо! Однако настало время школы, и родители решили, что во время учебного года мои методы не подойдут.

Любое упражнение показывает на личном примере. Фото: Анна ПАШАГИНА

- А как вы проверяете дерево на безопасность?

- Сначала лезу на него сама. Смотрю, куда лучше поставить ногу, до какой ветки ребенок может дотянуться, чтобы зацепиться. Мы выбираем невысокие деревья, максимум 2 метра, но и это только для уже натренированных детей.

«А ВЫ ЛАЗИЛИ ПО ДЕРЕВЬЯМ?»

А как же травмы? Вдруг ребенок упадет с гаража и свернет шею или сломает руку? Родители должны относиться к подобным фокусам с опаской. Женщина уверяет, что с конфликтными ситуациями справляется легко.

- Я работала няней в частном детском саду, и мы вышли на прогулку. Какие-то дворовые ребята полезли на дерево, и одна наша девочка захотела с ними. Я ей показала, как правильно, она полезла наверх, а другой ребенок случайно отпустил ветку, и ее царапнуло, - описывает случай няня. - На следующий день пришел злой папа, начал ругаться. Я у него спросила: «А вы лазали по деревьям?» Он опешил, но ответил, что - да, и синяки были. Мы поговорили, я ему объяснила, что никто не растет без ссадин и синяков и что его дочка осуществила свою мечту. Он понял и стал гордиться тем, что его ребенок освоил что-то новое.

Дети счастливы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Как говорит женщина, она разрешает детям все в рамках разумного. Так они реализуют себя и познают мир.

- Когда работаю в многодетных семьях, мы возрождаем культуру детских игр во дворе: салки, казаки-разбойники, стрельба из самодельных луков… Ведь дети порой даже не знают, как играть с машинками и в дочки-матери. Я дарю им детство! - улыбается няня.

Высоко сижу, далеко гляжу. Фото: Анна ПАШАГИНА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Деревья, самодельные шалаши, луки, лужи - это все здорово. Есть одно большое но: а если с ребенком и правда что-то случится, кто будет отвечать? Да и нужна ли няням лицензия на работу? На эти вопросы КП-Новосибирск ответил адвокат Никита Иванков.

- В законодательстве нет регламентов, что у няни должны быть какие-то сертификаты и лицензии. Есть пожелание, чтобы у них было педагогическое или психологическое образование. Так что нянь люди выбирают на свой страх и риск. Хотите официально - оформляйте по трудовому договору, - прокомментировал КП-Новосибирск Никита Иванков.

- А если ребенок травмируется, кто будет нести ответственность?

- Если на момент случившегося дети были с няней, то она. Если вред будет тяжкий, то может дойти до уголовного дела, но такое случается редко. В приведенных вами примерах - гараж, дерево и так далее - больших рисков все-таки нет. Но если с ребенком что-то случится, няня понесет еще и гражданскую ответственность: будет оплачивать материальный и моральный ущерб. Например, придется возместить больничный, расходы на лечение. Также нужно будет уделить внимание договору, если он есть. Там должно быть прописано, кто за что отвечает и согласны ли родители, что у детей настолько подвижные игры.

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