Сначала заправился, потом оплатил: в Новосибирске появится больше АЗС с постоплатой

У каждой колонки размещена наглядная пошаговая инструкция. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В крупных российских городах уже привыкли сначала заливать бензин, а потом оплачивать. Но удобно ли это обычным новосибирцам? За ответом корреспондент «Комсомолки» отправилась на АЗС «Газпромнефть» - в этом году сеть обещала увеличить количество автозаправочных станций с постоплатой.

ПОРА ПРИВЫКАТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Сергей говорит, в последние годы активно пользовался услугами заправщиков. Но когда их количество уменьшилось, понял: пора привыкать к самостоятельности.

- Это просто удобно. Вставил пистолет в бак, заправил, сколько тебе нужно, оплатил. Никаких проблем! Если честно, первый раз даже пробовать не хотел, потому что было непривычно. Но заправщик все показал, рассказал. Теперь только так и заправляюсь, - смеется водитель.

По словам Сергея, в постоплате ему нравится возможность заправить полный бак без переплаты. Ведь по классической схеме можно промахнуться и оплатить больше, чем войдет на самом деле. Тогда придется возвращаться на кассу за перерасчетом. При постоплате все просто: установил раздаточный кран в бак автомобиля, нажал рычаг, топливо залилось до отсечки. После возврата пистолета на место идешь и оплачиваешь литры по факту и ни копейкой больше.

Чтобы рассчитаться максимально быстро, можно воспользоваться кассой самообслуживания. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

А для Никиты главный плюс - скорость обслуживания.

- Я не люблю зависеть от других. Чтобы побыстрее заправиться, ускоряюсь сам, и ни к кому нет претензий. На кассу надо идти только раз. Чаще всего заправляюсь до полного бака, и в этом случае постоплата - оптимальный вариант, - поделился сибиряк. - Теперь заранее в приложении смотрю, на каких АЗС есть постоплата, и стараюсь заправляться там. Еще больше ускориться можно, выбирая АЗС с кассами самообслуживания. Тут вообще полная независимость!

Марина перемещается от машины в направлении кассы со скоростью ветра. На ходу спрашиваю у автоледи, что она думает о постоплате.

- Быстро, понятно, удобно. Есть что-то в этом подходе человеческое: когда тебе доверяют. Ты же сначала заливаешь топливо, а только потом расплачиваешься. Меня всё устраивает, - бросила скороговоркой девушка.

Ознакомьтесь с инструкцией на колонке. Фото: Андрей ВАСИЛЬЕВ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Аккуратно подруливаю к колонке: пришел мой черед протестировать подход «утром стулья - вечером деньги». Внимательно читаю инструкцию. В принципе все просто, но для надежности прошу заправщика меня подстраховать.

Вставляю пистолет в бак, нажимаю рычаг, отпускаю, когда залито несколько тестовых литров. Заправщик подсказывает: сначала надо вернуть пистолет на колонку, потом идти платить.

На кассе интересуюсь, не боятся ли сотрудники недобросовестных водителей. Отвечают, поначалу была пара случаев, когда заправились и уехали без оплаты. Но оказалось - просто забыли оплатить в спешке, вернулись позже и без проблем оплатили. К тому же АЗС оснащены видеокамерами, поэтому бензин так или иначе будет оплачен, а в любой нестандартной ситуации можно обратиться к сотрудникам АЗС - они помогут.