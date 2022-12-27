Эти фото заставят вас полюбить зиму: невероятные снимки снежинок и мыльных пузырей

Снежинки, увеличенные в сотни раз, смотрятся безумно красиво. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК.

Фотограф из Новосибирска Андрей Пристяжнюк почти 10 лет снимает снежинки. Среди серых сугробов, на ветках деревьев, даже на одежде он замечает эту красоту и старается сразу запечатлеть грани хрупких льдинок.

В коллекции фотографа много таких звездочек-снежинок. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

В этом году в коллекции фотографа собралось более 400 снимков! Посмотрим на них вместе.

Только снежинка и ничего больше - такие фото редко удаются. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

Иногда снежинки застывают в причудливых позах. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

СЕКРЕТЫ СЪЕМКИ

- Я использую матричный фотоаппарат с полным разрешением и макрообъектив. Снежинки сами по себе прозрачные, ледяные, имеют грани и плоские части. На фоне белого снега они сливаются с ним, поэтому нужен какой-то контраст. Я подбираю фон, который походит на снег, зимнее небо, и снимаю, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Пристяжнюк.

Чаще всего получается снять снежинки не по отдельности, а вместе с другими. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

При увеличении даже заснеженная ветка выглядит как сказочный посох. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

- Главное, чтобы снежинка закрепилась на поверхности и ее можно было разглядеть. Сложно иногда: только выберешь снежиночку, а тут внезапно подует ветер. Поэтому фотографирую я чаще в солнечную, безветренную погоду, - продолжает фотограф.

Кроме снежинок фотограф снимает и мыльные пузыри на морозе. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

В макрообъектив попадают не только снежинки, но и мыльные пузыри, украшенные ледяным узором. Фотограф признается: запечатлеть их сложнее, но справляется он сам, без помощника.

Особая красота - морозные узоры на мыльной пленке. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

- Раствор надо готовить не такой, как для обычных пузырей. Открою секрет: туда обязательно нужно добавить глицерин - зимой без него никак. Фотографирую пузыри при температуре не выше -15 и при отсутствии ветра. Снимать их при желании можно где угодно, даже на хвое сосны. Важно, чтобы было хорошее освещение, чтобы было видно узор. Я делаю все очень быстро: выдуть и снять один пузырь получается секунд за десять. Как-то удалось снять даже три пузыря за раз, - вспоминает фотограф.

Однажды пришлось быстро, пока не лопнули, сфотографировать сразу три мыльных пузыря. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

РЕДКОЕ ХОББИ

Каталоги снежинок создают фотографы во многих странах. Но Андрею оказалось сложно отыскать коллег в России. По его словам, у нас в стране этим мало кто занимается - по крайней мере, если верить поисковику.

Первый снег - еще на зеленой травинке. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

- Я поинтересовался в интернете, кто в России снимает снежинки. Выдало меня и еще какую-то девушку. Всё! Естественно, таких людей больше. Может быть, они просто себя не афишируют. Но с фотографами снежинок и мыльных пузырей я не связывался, да и со мной никто не связывался тоже, - признался КП-Новосибирск фотограф.

В России фотографов снежинок не так уж много. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

Сейчас хобби новосибирца привлекает все больше внимания, и это неспроста. В 2022 году снежинка стала символом Новосибирска как новогодней столицы.

В этом году снежинка стала символом Новосибирска. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

На фоне остальных эта снежинка кажется просто гигантской. Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК

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