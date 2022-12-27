Что произошло в Новосибирске в ночь на 27 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 27 декабря в Новосибирске. Фото: Фото: ГУ МЧС НСО.

В понедельник, 26 декабря, в селе Толмачево на улице Парковой загорелся детский сад. В здании сработала пожарная сигнализация. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Эвакуировали 101 ребенка.

В Новосибирске загорелся склад на улице 2-ая Станционная. ЧП случилось вечером 26 декабря. На месте работали пожарные. Загорелось складское двухэтажное здании из сендвич-панелей. Площадь пожара — 1800 кв.м.

Из-за пожара на улице 2-й Станционной город встал в пробках. Пожарным пришлось перекрыть дорогу для более эффективной работы.

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Прошлый документ был действителен до 24 декабря этого года, срок нового истечет 25 марта 2023 года. Разрешение опубликовано на муниципальном портале города.

Жена сбитого на смерть на Ордынском шоссе мужчины пытается добиться возбуждения уголовного дела. Она обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой подарить ей на Новый год справедливость, чтобы виновный в гибели ее мужа не избежал ответственности. Бастрыкин взял дело на контроль.

В Новосибирске до конца последней рабочей недели в 2022 году похолодает до -28 градусов. Синоптики также обещают горожанам обильные снегопады.

Город встал в пробках

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