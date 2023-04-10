Когда отключат отопление в Новосибирске 2023: даты завершения отопительного сезона

В мэрии Новосибирска рассказали, когда отключат отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Середина апреля, по прогнозам синоптиков, порадует теплом. В связи с этим у многих назревает вопрос: когда в Новосибирске отключат отопление в 2023 году? Случится ли это раньше времени?

Каждый год отопление отключат в разные даты. В мэрии Новосибирска объяснили, с чем это связано.

- При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона. Отопительный период заканчивается, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха составляет +8 и выше, - пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

В настоящее время дата завершения отопительного периода в городе Новосибирске не определена, хотя отключить батареи планируют уже к 1 мая. В прошлом году отопительный сезон закончился 11 мая.

При расчетах учитываются температуры не только днем, но и ночью. Так что пока по ночам будут заморозки, тепло в домах не отключат.

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