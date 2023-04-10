День космонавтики в Новосибирске 12 апреля 2023 года: программа праздника, расписание мероприятий

На день космонавтики в Новосибирске проведут несколько выставок, покажут фильмы и запустят салют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 апреля 2023 года вся страна отпразднует 62-летие полета первого человека - Юрия Гагарина - в космос. В городе в честь этого события подготовили программу. Мы подскажем, куда сходить на День космонавтики в Новосибирске - 2023.

Акция «Юрьева ночь» (16+)

Где: Большой новосибирский планетарий (Ключ-Камышенское плато, 1/1)

Когда: с 20.00 11 апреля до 0.15 12 апреля

О чем: Международная акция «Юрьева ночь» в Большом новосибирском планетарии в этом году будет посвящена 130-летию родного города и возвращению из космоса первого космонавта из Новосибирска - Анны Юрьевны Кикиной. По сложившейся традиции в завершение Юрьевой ночи ее участники вместе встретят Гагаринские сутки на площадке планетария. Завершится акция в полночь большим фейерверком.

Цена билетов: вход свободный, по регистрации на сайте https://novosibirskiy-planetariy.timepad.ru/event/2385976/

День космонавтики в планетарии (12+)

Где: Большой новосибирский планетарий (Ключ-Камышенское плато, 1/1)

Когда: 12 апреля с 12.00 до 17.30

О чем: Большая программа с выставками, показом фильмов, мастер-классами и наблюдениями в телескоп.

12.00 - 16.00 Открытое космическое пространство «Предполетная космическая подготовка» и игровая площадка от компании «Ты и Я»

12.00 Открытие фотовыставки «Анна Кикина - первый космонавт Новосибирска»

12.00 - 16.00 Уличная площадка «Открытый телескоп» - солнечные наблюдения в телескоп

12.00 - 16.00 Творческая мастерская «Высокий полёт» - мастер-класс по изготовлению летательных аппаратов

16.00 Полнокупольный фильм о полёте Юрия Гагарина, в котором зрители смогут не только пролететь вокруг Земли по траектории полёта первого космонавта, но и увидеть планету в мельчайших подробностях (Предварительная регистрация на сайте https://novosibirskiy-planetariy.timepad.ru/event/2387725/)

16.30 Полнокупольный фильм «Космическая история России», который расскажет о выдающихся достижениях отечественной науки и техники (Предварительная регистрация на сайте https://novosibirskiy-planetariy.timepad.ru/event/2387702/)

Цена билетов: вход свободный

Фотовыставка «Гагарин на Кубе» (6+)

Где: ДК имени Октябрьской революции (ул. Ленина, 24)

Когда: 12 апреля с 11.00 до 17.00

О чем: На уникальных фотографиях великие люди: Юрий Гагарин, Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро. Их объединяли чувство патриотизма, героическое прошлое двух стран и крепкая мужская дружба. Первый космонавт планеты мог возглавить любое общество дружбы: как посланец мира он с триумфом объехал 30 стран, и везде его встречали как живую легенду. Но Юрий Гагарин выбрал Кубу.

Цена билетов: вход свободный

Всероссийский музыкальный флешмоб

О чем: Присоединяйтесь к коллективному исполнению песни «Он сказал: «Поехали!». Стать участником акции можно онлайн. Для этого нужно выложить видео со своим домашним выступлением в соцсети с хештегом #онсказалпоехали. Для тех, кто не знает слов, запишут клип с текстом песни. Транслировать его будут на телеканалах ОТС и «49 канал» 12 апреля в 21.00.

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