Что произошло в Новосибирске в ночь на 25 декабря 2022 года: последние новости

Новосибирцев смутил грузовичок, перевозивший гробы. Фото: стоп-кадр.

Машину, груженную гробами, заметили на проспекте Димитрова. Очевидцев увиденное смутило или даже напугало. Они сочли зрелище жутким и написали, что груз такой надо было бы прикрыть. Но нашлись менее впечатлительные граждане. По их мнению главное то, что гробы-то пустые!

На Михайловской набережной открыли самый длинный в России каток. Это стало новым рекордом для города. Опробовать ледовую площадку, протяженность которой 1300 метров, собрались сотни горожан. Все остались в восторге.

Водитель «КИА Рио» сбил двух 12-летних мальчиков на Серебренниковской улице. Ребята переходили дорогу на зелёный и по пешеходному переходу. Дети в больнице с различными травмами.

Восьмилетнему ребенку на голову упала наледь с пятиэтажки на Богдана Хмельницкого. Мальчик в больнице. А в СК уже возбудили уголовное дело. Следователям предстоит установить, по чьей вине произошло ЧП. Кто ответит за то, что глыба льда чуть не убила ребенка?

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