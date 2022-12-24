Что произошло в Новосибирске в ночь на 24 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 24 декабря. Фото: https://ideputat.er.ru / соцсети.

Бывший депутат Сергей Мамонтов, который в октябре 2022 года сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, избежал уголовного наказания. Мировой суд Татарского района закрыл его уголовное дело в связи с примирением сторон.

Мать мальчика рассказала, что довольна решением суда. Ей не понравилось, что депутата Сергея Мамонтова не стали привлекать к уголовной ответственности. Однако же решение, что тот полностью возьмет на себя расходы на лечении мальчика ее удовлетворило.

В Новосибирске на Советском шоссе в ДТП попали пять автомобилей. В одном месте столкнулись бежевый седан Kia Rio и белый седан Renault Logan Неподалёку случилась ещё одна авария, в которой участвовали серебристый кроссовер Suzuki Grand Vitara, чёрный внедорожник Lada Niva и белый седан Hyundai Solaris службы такси.

В Бердске сотрудник коммунальной службы упал в траншею с кипятком во время ликвидации аварии на теплотрассе. Мужчину доставили в больницу с ожогами третьей степени. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Кировском районе Новосибирска завершилось благоустройство парка «Арена» у нового ЛДС. Он полностью готов к открытию, которое состоится 27 декабря. Парк станет одним из самых больших общественных пространств Новосибирска.

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