Лукашин — на Левый берег, а Поттер — в Академгородок: где бы поселились и чем занимались любимые киногерои в Новосибирске

То ли новогодней телепрограммой навеяло, то ли в круговерти декабрьских авралов привиделось. Но мы решили представить персонажей тех картин, которые мы традиционно пересматриваем в праздники, в сибирской столице. Итак, любимые герои — среди нас. Покупают пельмени в местных магазинах, ездят в метро, гуляют по зимним улицам. Сейчас расскажем, что еще могло случиться с ними в Новосибирске.

ЖЕНЯ ЛУКАШИН ПРЕПОДАЕТ В ВУЗЕ

В нашей альтернативной киновселенной Жене Лукашину приходится бежать от очередной невесты. В Москве и Питере уже не скрыться. Так что наш герой садится в самолет и летит в Сибирь.

Теперь Женя трудится хирургом в местной больнице. Преподает в медицинском университете. Зимой к нему прилетают друзья, и мужики отправляются в общественную баню.

Переехал Лукашин вместе с мамой, которая готовит сыну обеды и упаковывает с собой в контейнеры. Чтобы на работе мог перекусить.

- Мама, умоляю, только не заливную рыбу, - протестует Женя всякий раз, видя, как мама несет домой замороженный минтай.

А живет Лукашин на Левом берегу. Выбрал там недорогую новостройку с классической планировкой. Успел купить в ипотеку по программе господдержки — пока ставки, по наказу Президента и иронии судьбы, не подняли до 8%. Кстати, и у поклонников этого героя тоже есть шанс успеть «в последний самолет»: на сервисе недвижимости Домклик от Сбера еще можно подать заявку на льготный заем по ставке от 6,7%.

Такая же — у Лукашина. Так что зарплаты доктора вполне хватает, чтобы выплачивать кредит и постепенно обустраивать квартиру. В первую очередь доктор купил новенький гарнитур. На этот раз — российский.

Женя Лукашин живет с мамой и просит ее не готовить рыбу. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

КЕВИН МАККАЛИСТЕР ЖИВЕТ ОДИН ДОМА И ЕСТ БЛИНЫ

С Кевином МакКаллистером произошла совершенно безумная история. Вы не поверите! На очередное Рождество он собирался во Флориду, но все перепутал и улетел в Россию. В Новосибирск!

А здесь коммуналка — дешевле, в метро — просторнее. Девушки — симпатичнее. А еще попробовал Кевин местных блинчиков с грибами и сыром и пришел в восторг: это же гораздо вкуснее бургеров!

Решил иммигрант здесь обосноваться. Устроился на работу в агентство безопасности — с таким-то опытом борьбы с бандитами! Поначалу переживал, что не сможет купить в России жилье. Курс доллара упал, так что Кевин был на мели. А на кредит даже не рассчитывал. Но в интернете наткнулся на сервис Домклик и узнал про ипотеку для иностранных граждан.

МакКалистер легко собрал нужные документы и купил частный дом в Заельцовском районе. И живет дома один. Ему не привыкать.

Кевин МакКалистер устроился работать в агентство безопасности. Фото: kinopoisk.ru

СЕМЕН ГОРБУНКОВ ОТРАСТИЛ УСЫ

Горбунков попал под программу защиты свидетелей. Сами понимаете, на свободе остались сообщники Шефа, Лелика и Геши, так что пришлось Семена Семеновича прятать подальше — в Сибирь. Он даже немного внешность изменил — отрастил усы.

Летом Семен Семенович катается на катере по Обскому водохранилищу, ходит на рыбалку. Завсегдатай местных караоке-баров. Однажды так распелся да расплясался, что посетители сняли Горбункова на видео, и он стал интернет-звездой. Ролик под названием «Мужик поет про зайцев, смотреть до конца» собрал в соцсетях 1968 репостов!

Все семейство Горбунковых чудесно обосновалось в тихом центре Новосибирска, взяв семейную ипотеку в Сбере по ставке 5,7% годовых.

Семен Семенович оформил налоговый вычет, и теперь часть денег с выплат банку возвращается в семейный бюджет. Так что Горбунков купил жене шубу, халат с перламутровыми пуговицами и свозил ее вместе с детьми в Анталью.

Семен Горбунков стал завсегдатаем караоке и прославился в соцсетях. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

ГАРРИ УВЛЕКСЯ БИЛЬЯРДОМ

Гарри Поттер промахнулся. Пытался ворваться на платформу 9¾, но не рассчитал. Попал на платформу 3,14. И поезд его увез не в Хогвардс, а на станцию Сеятель. Стал бродить по новосибирскому Академгородку. И буквально влюбился в него!

Так что взял Гарри российское гражданство и поступил в НГУ на физмат.

Правда, общаг ему и в Хогвардсе хватило, так что в Сибири Поттер купил себе студию, оформив молодежную ипотеку через сервис Домклик.

Парень быстро сдружился с местными ребятами. Недавно хотел организовать вузовскую сборную по квиддичу, но дворник Петрович эмоционально возразил:

- Ты куда мою метлу потащил?! Верни на место, я сказал!

Зато парень нашел себя в другом спорте — занимается бильярдом. А русские друзья зовут его Гарриком.

Гарри Поттер теперь – студент физмата НГУ. Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

ТРАТЫ НА ИПОТЕКУ СТАЛИ МЕНЬШЕ

Конечно, в наших историях есть доля (совсем небольшая) фантазии. Но что вполне реально — так это современная доступность жилищного кредита. Если десять лет назад ипотеку окружали многочисленные мифы, то теперь многие новоселы оценили: это удобно и выгодно. Да и на ипотечные выплаты покупатели недвижимости теперь тратят меньше, чем раньше — если сравнивать с доходами.

- Доступность ипотеки на новостройки выросла за год. В ноябре 2021 года заемщики выделяли в среднем 37,5% дохода на ежемесячный платеж по ипотеке, в ноябре 2022 года показатель снизился и теперь составляет 30,3%, - говорит вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

По его словам, на уменьшение ежемесячного платежа повлияло снижение ставок.

Так что, совместить наступление Нового года с переездом в новую квартиру теперь все легче — и не только в кино.

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