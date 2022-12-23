Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2022 9:30

Всероссийский фестиваль «Царица песня»: сохраняя культурный код и традиции

В Новосибирске подводят итоги одного из крупнейших культурных событий региона 2022 года в контексте Года нематериального культурного наследия народов России
Елена БАХМЕТЬЕВА
Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Всероссийский фестиваль отечественного музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства «Царица песня» представил вниманию зрителей 20 концертных программ, в том числе созданных специально для фестиваля с участием именитых солистов и известных приглашенных коллективов.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

В фестивале приняли участие музыканты и вокалисты не только из России, но и из Беларуси, Азербайджана, Узбекистана. В числе участников Денис Майданов, Варвара, Игорь Саруханов, Молодежный оркестр национальных инструментов «Терема», ансамбль «Голубые береты» и другие.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Организатором события выступило ГАУК НСО «Сибирь - Концерт».

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Ведущий коллектив фестиваля - Государственный академический Сибирский русский народный хор, с участием которого состоялись выступления заслуженных артистов России Варвары и Дениса Майданова. Майданов во время концерта обратился с благодарностью в адрес организаторов фестиваля:

- Я искренне благодарю всех, кто эти годы работал и сейчас, с помощью этого фестиваля, возрождает, продолжает лучшие традиции русской музыкальной культуры. Низкий поклон! С фестивалем вас!

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Подводя итоги фестиваля «Царица песня» на церемонии закрытия, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов подчеркнул, что «музыка играет очень важную роль для всех нас. Это сохранение нашего общего культурного кода и традиций великой многонациональной России».

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

БИЗНЕС-ПРЕСС