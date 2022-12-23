Всероссийский фестиваль «Царица песня»: сохраняя культурный код и традиции

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Всероссийский фестиваль отечественного музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства «Царица песня» представил вниманию зрителей 20 концертных программ, в том числе созданных специально для фестиваля с участием именитых солистов и известных приглашенных коллективов.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

В фестивале приняли участие музыканты и вокалисты не только из России, но и из Беларуси, Азербайджана, Узбекистана. В числе участников Денис Майданов, Варвара, Игорь Саруханов, Молодежный оркестр национальных инструментов «Терема», ансамбль «Голубые береты» и другие.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Организатором события выступило ГАУК НСО «Сибирь - Концерт».

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Ведущий коллектив фестиваля - Государственный академический Сибирский русский народный хор, с участием которого состоялись выступления заслуженных артистов России Варвары и Дениса Майданова. Майданов во время концерта обратился с благодарностью в адрес организаторов фестиваля:

- Я искренне благодарю всех, кто эти годы работал и сейчас, с помощью этого фестиваля, возрождает, продолжает лучшие традиции русской музыкальной культуры. Низкий поклон! С фестивалем вас!

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Подводя итоги фестиваля «Царица песня» на церемонии закрытия, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов подчеркнул, что «музыка играет очень важную роль для всех нас. Это сохранение нашего общего культурного кода и традиций великой многонациональной России».