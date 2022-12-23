Новосибирцы согреют блиндажи и ноги участников СВО

Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Председатель местного отделения СРЗП в Центральном округе Новосибирска Денис Родин рассказал о том, что один из новосибирских социалистов, отправившийся добровольцем на фронт, сейчас проходит боевое слаживание в батальоне «Оплот ЗА ПРАВДУ».

Чтобы облегчить быт бойца и его товарищей, папа добровольца изготовил 24 портативные печки, предназначенные для обогрева блиндажей, а дочь упомянутого выше участника спецоперации привезла печи в отделение партии для отправки в «партийный» батальон.

Печи изготовлены из корпусов газовых баллонов с применением листового и трубного металлопроката методом сварки. Вес каждой печи без трубы дымохода составляет всего 5 - 7 килограммов, а с трубой - 10 - 12. По словам Дениса Родина, 20 печей на днях он отправит транспортной компанией непосредственно в расположение батальона «Оплот ЗА ПРАВДУ», а еще 4 печи отправятся в ЛНР вместе с зампредом Новосибирского регионального отделения СРЗП Сергеем Шиловым.

Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Сергей Шилов уже практически закончил переоборудование очередного внедорожника для езды по пересеченной местности в рамках проекта «УАЗ на Донбасс», о котором мы подробно рассказывали ранее.

Машина, предоставленная главой администрации р. п. Линево Дмитрием Грушевым, отправится в Луганскую народную республику в январе 2023 года. А для того чтобы она не шла порожней, в нее загрузят печи и партию носков с логотипом «Zа Победу», чтобы согреть не только блиндажи, но и ноги наших воинов.

В том же УАЗе к бойцам поедет партия медикаментов, теплых вещей и другой гуманитарной помощи, собранной Советом отцов Новосибирской области под председательством Сергея Майорова. Сергей Шилов и Дмитрий Грушевой планируют лично перегнать внедорожник в прифронтовую полосу.