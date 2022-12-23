«Единая Россия» доставила в Донбасс свыше 16 тысяч тонн гуманитарного груза

В Донбасс было отправлено более 130 тонн груза из Новосибирской области. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России», секретарь генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года отметил, что в помощи новым регионам и фронту задействованы все региональные отделения «Единой России».

- Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за 10 месяцев оказали и продолжаете оказывать людям, - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии «Единой России» расширились.

- Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим «все для фронта, все для победы», направив свой ресурс на помощь мобилизованным, фронту. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне, - подчеркнул Андрей Турчак.

Он также выделил направление работы «Единой России» по помощи семьям военнослужащих.

- Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество - пакет федеральных законов, которые были инициированы «Единой Россией», уже принят и подписан президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят, - напомнил Андрей Турчак.

В Новосибирске пункты сбора гумпомощи были открыты сразу после начала СВО. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь генсовета отметил, что темпы и объемы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 миллиарда рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

В Донбассе и на новых территориях работают более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы. Также партия координирует работу врачей-волонтеров. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы Донбасса и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. В общей сложности с начала СВО в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. Помощь оказывается в формате «одного окна» - поступающие в единые штабы заявки от семей распределяются между волонтерами и исполняются. За время работы в объединенные штабы помощи в регионах обратились более 6 тысяч заявителей - родственников мобилизованных граждан. В основном близкие участников СВО обращаются по вопросам начисления положенных выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса, если призванный гражданин был собственником предприятия, а также за бытовой помощью.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». С момента частичной мобилизации 84 волонтера МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов «Единой России» различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.

Пункты сбора гумпомощи открыли сразу после начала СВО. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В РЕГИОНЕ

Руководитель РИК РО партии «Единая Россия», руководитель волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области Юлия Швец отметила, что пункты сбора гумпомощи открыли сразу после начала СВО: основной - в РИКе, а также во всех 44 местных отделениях. Было собрано и отправлено в Донбасс более 130 тонн груза - то, на что был запрос: предметы первой необходимости, гигиены, детское питание, бытовые приборы, продукты питания длительного хранения, медизделия. К началу учебного года собрали наборы канцелярии, книги и учебники.

- ПВР у нас были открыты позже, чем на приграничных территориях. Их четыре. Здесь сотрудничаем с министерством труда и соцразвития, совместно передали зимнюю одежду и обувь для тех, кто там живет. После объявления частичной мобилизации, продолжая помогать беженцам, «Единая Россия» поддерживает мобилизованных и их семьи. Это может быть и просто волонтерская помощь - например, погулять с ребенком или, что актуально для сел, покупка угля или дров. Для этих семей важно и получение консультации по мерам поддержки. На самом деле чаще всего требуется просто психологическая помощь. И это не менее важно, чем какие-то материальные блага. В новогодние праздники семьи мобилизованных, дети в ПВР не останутся без внимания - всех поздравит Дед Мороз. Соберем и отправим подарки и нашим бойцам в зоне СВО, - уточнила Юлия Швец.