Новый год без хлопот: «Сибагро» приготовил вкусные новинки для праздничного стола

Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

На горячее предлагаем подать окорок в цитрусовом маринаде для запекания. Блюдо ресторанного уровня станет украшением вечера, а главное, не потребует никаких усилий в готовке. Нежное мясо замариновано в апельсине, лимоне и смеси специй куркумина и сладкого красного перца.

Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

Просто снимите этикетку, положите окорок прямо в упаковке в духовку и оставьте запекаться на 2 часа при 160 °C. Если любите румяную хрустящую корочку, то после вскройте упаковку и оставьте мясо ещё на 20 минут. С более подробной инструкцией приготовления можно ознакомиться в кулинарном мастер-классе по ссылке: https://youtu.be/UUKJGsnppPM?t=1515.

Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

Купить окорок можно в декабре и начале января в сетях: «Пятёрочка», «О′КЕЙ».

На закуску - запечённая буженина из сочного мяса, нежный куриный рулет и ветчина по ГОСТу, приготовленная по самым высоким госстандартам. Кстати, буженина может стать отличным подарком - продукт упакован в нарядную фольгу золотого цвета.

Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

Продукты будут продаваться только в фирменной рознице в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Белгородской областях (полный список магазинов в официальной группе во «Вконтакте»).

Желаем вкусного Нового года!

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