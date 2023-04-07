Все круги «возврата по закону»: как я отдавала чужую банковскую карту, найденную в метро

Карта была найдена в метро. Фото: Анна ПАШАГИНА/Борис КУДРЯВОВ

Ежедневно на улицах города новосибирцы профукивают всякую всячину: ключи, пакеты с вещами, документы, банковские карты. Кто-то теряет, а кто-то находит, и если с первыми пунктами чуть проще, то с последним может возникнуть много проблем. Даже под статью Уголовного кодекса можно попасть. На днях наш корреспондент нашла в метро банковскую карту и прошла все круги «возврата по закону». Как это было - в материале КП-Новосибирск.

«ДЕВУШКА, У ВАС ВЫПАЛО»

На часах 8.30, вагоны метро забиты битком. Я, как селедка в бочке, ехала на работу. На станции «Площадь Ленина» толпа медленно выползла на платформу, и я решила посидеть на свободном месте. Вдруг сквозь шум метрополитена слышу: «Девушка, у вас выпало».

Справа от меня на сиденье лежала черная пластиковая банковская карта. Окружающие, посмотрев на меня, отрицательно махнули головой, мол, не наше, а я испугалась. Из головы вылетели все способы, как вернуть находку ее владельцу.

- Так вы ее себе возьмите, отправьте хозяину на карту рубль, а в сообщении напишите ваш номер, - советует заботливый сосед по вагону.

Владельцу было отправлено сообщение с указанием номера телефона. Фото: Анна ПАШАГИНА

Идея недурна. Решаю отправить не рубль, а два. Пишу в сообщении: «Здравствуйте. Я нашла вашу карту. Вот мой номер телефона. Позвоните мне». Параллельно пишу пост в одной из групп «потеряшек», вдруг хозяйка (или хозяин) увидит там и придет за своей вещью.

Прошел час, два. Ни ответа, ни привета, а пост так и не опубликовали. Что делать дальше? На помощь приходят креативные коллеги

.«А ВДРУГ РЕБЕНОК БЕЗ ОБЕДА ОСТАЛСЯ?»

- А ты купи в магазине яблочко по этой карте и оставь продавцу записку, чтобы, когда придут полицейские, они знали, что карту нашла именно ты, и быстро тебя нашли, - предлагает коллега. - И хозяина быстро найдут.

Покупать на чужие деньги я ничего не стала, но решила действовать в рамках закона. Собралась и пошла в полицию. Ох уж эта активная гражданская позиция. Да и под статью попадать не хочется.

Карту передали правоохранителям и написали объяснение. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Я карту нашла чужую. Хочу найти владельца. Помогите, пожалуйста, куда вам ее отдать? - с порога атакую вопросами полицейских.

- Да выкиньте ее просто и все, - шутят люди в форме.

- А вдруг это детская и какой-нибудь ребенок без обеда остался? Давайте вы ее заберете, а я объяснительную напишу.

5 минут - и все готово. С глаз долой - из сердца вон, как говорится. Теперь это дело правоохранителей, как они будут искать владельца.

P.S. С момента находки карты и сдачи ее в отдел прошло два дня. Со мной на связь так никто и не вышел. Возможно, карту давно уже заблокировали и в ней не нуждаются, но зато моя совесть чиста.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат Александр Сердюк рассказывал, как стоит вести себя, если вы нашли чужую вещь.

- Согласно закону человек, нашедший вещь, должен уведомить об этом хозяина, если он его знает, или кого-то другого, кто может возвратить. Например, если нашли в транспорте, то обратитесь к кондуктору и отдайте вещь, - прокомментировал КП-Новосибирск Александр Сердюк, адвокат.

Как объяснил адвокат, нашедший чужую вещь должен обратиться в полицию и написать заявление, в котором указать, что она находится у него, или же отдать ее представителям органов.

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