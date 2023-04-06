Алексей Джулай: первоочередная задача - ввод в эксплуатацию 55 домов

Депутат Совета депутатов города Новосибирска, основатель строительно-производственной компании ООО «ДИСКУС плюс» Алексей Джулай. Фото: Алексей Цилер

Алексей Джулай, возглавляющий строительную компанию «Дискус», выступил с заявлением. Публикуем его полный текст.

- Как получилось, что 86 домов (20 тысяч человек), построенных в 2014 - 2015 годах в жилмассивах Просторный и Плющихинский, странным образом оказались без тепла, электричества, канализации, магистральных дорог, водопонижения?

При предоставлении земли в аренду мэрия обязана была построить коммуникации и довести их до границ участков, сданных в аренду ООО «ДИСКУС плюс». Эти обязательства мэрии были предусмотрены протоколом аукциона на аренду земли. Мэрия свои обязательства не выполнила, однако оказалось, что и спросить за невыполнение обязательств не с кого!

Юристы мне объясняют, что в этой ситуации нужно было отказаться от аренды земельного участка, только никто не учитывает, что, поверив обещаниям мэрии построить коммуникации, ООО «ДИСКУС плюс» уже построило 86 жилых домов, в которых должно было жить более 20 тысяч человек. В случае отказа от строительства ввести дома было бы невозможно и инвесторы автоматически превратились бы в обманутых пайщиков.

Но случилось чудо: ООО «ДИСКУС плюс» само, своими силами и на свои средства выполнило обязательства мэрии и решило вопрос с электричеством, теплом, канализацией, водопонижением, магистральными дорогами. Дополнительных денег на это с инвесторов мы не брали. В результате в 2019 году члены кооператива смогли зайти в квартиры и начать делать ремонт.

Сегодня проблема ввода домов - вопрос департамента энергетики мэрии. Это та структура, которая должна обеспечивать теплом, электричеством, водоснабжением в городе. Но эта структура работает в одном случае: когда надо забрать чужие сети. Для ввода 55 домов не хватает одного документа, даже не денег. Этот документ называется «Представление прокуратуры мэрии Новосибирска о признании актов технологического присоединения ООО «ДИСКУС плюс» по 55 домам». Почему не требуется денег? Потому что ООО «ДИСКУС плюс» все построило и люди живут с 2019 года. У них есть тепло и вода, а для ввода требуется бумага от МУП «Горводоканал», но по Постановлению Правительства РФ № 2130 ее может выдать ООО «ДИСКУС плюс».

Мы отправили их в мэрию, которая их рассматривает. Проводится совещание, только с 2019 года дома, в которых живут люди, не вводятся в эксплуатацию. В чем суть вопроса? Дело в том, что изменились нормы потребления воды на человека в сутки: было 300 литров, а сегодня - 150 - 180 литров. После установки счетчиков на воду объемы потребления реально упали. Вышли СНиП, которые зафиксировали норму 150 - 180 литров, вышло Постановление Правительства № 2130, в котором закреплена эта норма.

Я полтора года уговаривал всех исполнить Постановление Правительства РФ и ввести дома в эксплуатацию, чтобы люди получили право собственности. Мы предоставляем показания счетчиков и протокол, где зафиксированы суточные показания приборов учета на каждом доме.

В связи с изменением норм потребления воды, которые на сегодня в два раза меньше прежних, у ООО «ДИСКУС плюс» появился профицит оплаченной мощности. Фактическое потребление воды жильцами оказалось в два раза меньше того, что мы оплатили. Имеется заключение Института строительной физики, где указано максимальное часовое потребление на каждый дом и на массив в целом. Фактическое потребление воды вдвое меньше, чем оплачено, несмотря на это, от нас требуют оплатить воду, которой у нас в избытке, а если мы не оплатим, то не будет и ввода домов, так как нет акта технологического присоединения.

Я не понимаю, почему МУП «Горводоканал» требует с пайщиков дополнительной оплаты на сумму порядка 500 миллионов рублей за работы, которые не будут выполнены, так как это не требуется в связи с тем, что они уже проведены ООО «ДИСКУС плюс».

Я считаю, что МУП «Горводоканал», требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неуплаты дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков в домах я готов предоставить прокуратуре, Следственному комитету, средствам массовой информации. Я считаю, что в ближайшие два месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживают 15 тысяч человек.

Наша организация построила более 300 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. Оставшиеся дома мы планируем ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.