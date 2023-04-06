Страшный или безумно красивый? Филипп Киркоров и Владимир Шахрин из группы «Чайф» оценили Новосибирск

Музыканты по-разному оценили Новосибирск. Фото: vk.com/official_kirkorov / vk.com/chaifru.

В Новосибирск с концертами прибыли сразу несколько музыкантов - Филипп Киркоров и группа «Чайф». А какое же знакомство с городом без прогулки? Смотрим, какие места они посетили и какое впечатление у них осталось от сибирской столицы

«КАКОЙ КРАСИВЫЙ ГОРОД, ПРЯМ НЬЮ-ЙОРК»

Филипп Киркоров приехал в Новосибирск с концертом, а перед этим отправился в мини-тур по культовым местам города. Поп-артист рассказал, что многие локации ему посоветовал блогер Дава, который сам родом из центра Сибири.

Маршрут в выходные получился насыщенным. Путь Киркоров начал с Красного проспекта, где зашел в кинотеатр «Победа» - посмотреть фильм «Элвис».

Не смог обойти вниманием певец и могилу Татьяны Снежиной, автора хита «Позови меня с собой», которая трагически погибла перед свадьбой. Киркоров признался, что каждый раз, когда приезжает в Новосибирск, посещает Заельцовское кладбище.

На могилу поэтессе он принес пышный букет белых цветов. Кладя его, прошептал: «Спасибо, Танечка, спасибо».

После кладбища - снова в город. Остановкой номер два стал отель River Park. Киркоров прогулялся по набережной и остался в восторге. Отметил, что Новосибирск очень изменился в лучшую сторону.

- Какой красивый закат! И какой город красивый, прям Нью-Йорк! - восхищался поп-король, делая селфи на фоне разноцветного заката.

Завершил прогулку ужин в гастробаре в центре - это место опять же посоветовал Дава. Что именно ели звездные гости, нам не показали, но поверим, что это правда был «пир на весь новосибирский мир».

«ПРОХЛАДНЕНЬКО И ПЫЛЬНО»

Перед концертом с Новосибирском познакомился и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Путь свой он начал с центра города: прогулялся по Красному проспекту, улице Димитрова, Вокзальной магистрали, Первомайскому скверу.

- Небо чистейшее! Куда ни приезжаем, прямо солнце светит! Но под ноги надо смотреть: весна все-таки, лужи, - комментировал Шахрин. А возле здания Западно-Сибирской железной дороги его удивили елки: - Как хорошо они подстрижены, прямо забором колючим!

Ёлки на Вокзальной магистрали удивили музыканта. Фото: vk.com/chaifru

Также музыканта позабавил арт-объект в форме глобуса в сквере у «Победы» и Доска почета в Первомайском сквере, на которой отвалились буквы. Но уж больно пыльно оказалось в самом сердце города, рядом с оперным театром.

- Я в Омске уже говорил: не лучшее время для презентации городов, даже, сказал бы, худшее. Осенью, конечно, получше, а вот эта весна... Пыльно и серо. Хотя Новосибирск, конечно, отличный город, - заметил лидер «Чайфа».

На площади Ленина Шахрин встретил уличного музыканта, который пел хиты «Короля и Шута», и дал ему 500 рублей. Досталось от гостя и разношерстному стилю Новосибирска.

- Смотрите, перекресток: классическая архитектура (театр «Красный факел»), на той стороне - конструктивизм (ДК им. Октябрьской революции), там - русский ампир (Театр кукол) и поздний социалистический конструктивизм. Четыре стиля на одном перекрестке, еще и стеклянный небоскреб выглядывает, - поделился наблюдениями Владимир Шахрин.

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