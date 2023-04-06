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Недвижимость6 апреля 2023 4:45

Где в Новосибирске самые красивые закаты и рассветы

Закаты и рассветы? А что любите вы? Просыпаться под ласковые лучи солнца или по вечерам наслаждаться ярким закатом? Жители «Расцветай на Обской» могут любоваться этими природными явлениями каждый день
Жители «Расцветай на Обской» могут каждый вечер любоваться красотой сибирских закатов. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

Жители «Расцветай на Обской» могут каждый вечер любоваться красотой сибирских закатов. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города - Бугринский мост и левобережье Новосибирска. За Обью открывается живописный панорамный вид города.

Жизнь рядом с Обью приятна еще и тем, что в жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

«Расцветай на Обской» привлекает и тем, что местоположение гармонично сочетает атмосферу уединенности и приватности с активным деловым ритмом Новосибирска. Вблизи две остановки общественного транспорта, от которых за 7 - 10 минут можно добраться до станции метро «Речной вокзал», откуда получится уехать в любую точку города на метро, автобусе или электричке. Большое удобство автомобилистам обеспечивает прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска - Большевистскую или улицу-дублер Обскую. Рядом - гипермаркет «Лента», детские сады, поликлиника.

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города - Бугринский мост. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города - Бугринский мост. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Площадь двух- и трехкомнатных квартир в «Расцветай на Обской» - 72,7 и 87 квадратных метров. Планировки продуманы и функциональны - без неиспользуемого пространства, сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где будет комфортно как детям, так и взрослым. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где будет комфортно как детям, так и взрослым. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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