Где в Новосибирске самые красивые закаты и рассветы

Жители «Расцветай на Обской» могут каждый вечер любоваться красотой сибирских закатов. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города - Бугринский мост и левобережье Новосибирска. За Обью открывается живописный панорамный вид города.

Жизнь рядом с Обью приятна еще и тем, что в жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

«Расцветай на Обской» привлекает и тем, что местоположение гармонично сочетает атмосферу уединенности и приватности с активным деловым ритмом Новосибирска. Вблизи две остановки общественного транспорта, от которых за 7 - 10 минут можно добраться до станции метро «Речной вокзал», откуда получится уехать в любую точку города на метро, автобусе или электричке. Большое удобство автомобилистам обеспечивает прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска - Большевистскую или улицу-дублер Обскую. Рядом - гипермаркет «Лента», детские сады, поликлиника.

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города - Бугринский мост. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Площадь двух- и трехкомнатных квартир в «Расцветай на Обской» - 72,7 и 87 квадратных метров. Планировки продуманы и функциональны - без неиспользуемого пространства, сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где будет комфортно как детям, так и взрослым. Фото: ГК «РАСЦВЕТАЙ»

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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