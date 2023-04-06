Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 11 апреля 2023 года в 10 часов в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 23.03.2023 № 12, на Официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска (www.nskpravo.info), официальном сайте города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (www.gorsovetnsk.ru), а также в сетевых изданиях (сайтах) «НДН.ИНФО» (www.ndn.info.ru), «Комсомольская правда. Новосибирск» (www.nsk.kp.ru).