Спокойствие, только спокойствие: новосибирская частная клиника создала полный комплекс экстренной помощи

Фото: Клиника «Претор»

Перелом, внезапное кровотечение по гинекологии, обострение хронических болезней или резкая незнакомая боль - у этих неприятностей нет расписания. А если все случилось в выходной или во время длинных праздников, когда поликлиники не работают? Снять тревогу, не запустить проблему и просто обратиться к врачам за качественной медпомощью в подобной ситуации - естественная необходимость. На все эти запросы жителей Новосибирска может ответить клиника «Претор».

ЛЕЧЕНИЕ «ЗВУКОМ» И «СВЕТОМ»

Клиника «Претор» - это большая медицинская структура, в которую помимо услуг поликлинических отделений входят услуги плановой и экстренной госпитализации. Если есть прямая необходимость, врачи в срочном порядке направят пациента в стационар по таким направлениям, как хирургия, гинекология, онкология, урология и травматология.

Пациентам важно знать, что в клинике «Претор» следят за новыми тенденциями в хирургии. Здесь используют оборудование последнего поколения, благодаря чему есть возможность проводить малоинвазивные, органосохраняющие и малотравматичные операции. К примеру, это касается внематочных беременностей, кровоизлияния яичников, маточных кровотечений и даже привычного аппендицита, а также различных видов онкологии.

Что это дает пациенту? Операционная травма минимальна, шрамов очень мало или совсем нет, а следовательно, сокращается и постоперационный период восстановления.

Фото: Клиника «Претор»

Если говорить конкретно, то в клинике «Претор» возможно лечение по методу HIFU. Это инновационный неинвазивный способ хирургического лечения различных опухолей. В его основе лежит высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук.

Еще один современный метод хирургического лечения - NIR/ICG-флуоресцентная визуализация. В этом случае в кровь пациента вводится специальное вещество-маркер, которое «подкрашивает» пораженные участки на экране высокоточных сенсоров. Рядом с этим методом стоит фотодинамическая терапия - современный способ воздействия на раковые клетки при помощи препаратов-фотосенсибилизаторов и света.

При выборе клиники также принято ориентироваться на опыт врачей. В «Преторе» эту планку подняли достаточно высоко. Операции проводят высококлассные хирурги и анестезиологи-реаниматологи.

ТОЧНО И БЫСТРО

Попадая в экстренном порядке на операцию в «Претор», важно знать, что при клинике есть свой диагностический центр, где проводят разноплановые исследования. Благодаря этому диагноз будет поставлен точно и быстро. Спектр услуг диагностического центра широк: функциональная диагностика, рентген, УЗИ, биопсия, дуоденальное зондирование, эндоскопия, эластометрия, КТ и прочее. Все в одном месте. Не надо никуда ездить, записываться и ждать очередей.

Естественно, перед любой операцией пациент сдает целый перечень анализов. В «Преторе» есть своя лаборатория, что позволяет быстро просканировать организм и дать разрешение на вмешательство в самые короткие сроки либо назначить эффективное лечение.

Фото: Клиника «Претор»

В клинике постарались создать все условия для того, чтобы человек оставался в больничных стенах минимально возможное количество времени. Нахождение в больнице для многих серьезный стресс. В этой связи важно упомянуть, что сам стационар уютный, а персонал вежливый и заботливый - это всегда очень важно для человека, когда он переживает за свое здоровье.

Как пациенты попадают в «Претор» на экстренное лечение? Обычно через скорую помощь клиники. Своя служба имеет целый парк машин, оборудованных по всем стандартам Минздрава РФ, а это значит, что скорая может госпитализировать пациента любой степени тяжести. Бригады выезжают на вызовы в любое время и доедут до пациента в течение 30 минут (при экстренном вызове). При этом скорая «Претора» в случае необходимости может доставить и передать пациента в любое профильное медучреждение, в том числе в государственные клиники.

Адрес: ул. Фрунзе, 4

Тел.: 8 (383) 309-00-00

8 (383) 222-00-00 - скорая медицинская помощь

https://vk.com/klinika_pretor

https://m.ok.ru/group/54419070386356

https://youtube.com/@klinikapretor

https://dzen.ru/klinikapretor

pretor.clinic

Реклама. ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор». LjN8KYFsg