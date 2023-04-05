«Единая Россия» отправляет лекарства и медтехнику в Донбасс

В Донбасс из Новосибирска отправляют инструменты, спецсредства связи, походные печки и бани, средства экипировки. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России», за это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более 1,5 тонны строительных инструментов собрали волонтеры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняли участие уже более 1,5 тысячи активистов молодежных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжелораненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах. В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке линии соприкосновения. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысячи радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжелую строительную технику. Партия закупает для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

О гумпомощи из Новосибирской области рассказала руководитель волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области, заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Юлия Швец.

- Региональное отделение «Единой России» открыло пункты сбора гумпомощи в первые дни после начала СВО: основной - в РИК, а также во всех 44 местных отделениях. Собрано и отправлено в Донбасс более 140 тонн груза. Сбор и отправка грузов по запросу бойцов ведутся в постоянном режиме. В зону спецоперации уходят фуры, груженные инструментами, спецсредствами связи, походными печками и банями, средствами экипировки. Активисты партии, предприниматели, жители региона - все помогают по мере возможности. Например, председатель местного совета сторонников партии Дзержинского района Максим Безруков с весны прошлого года в рамках проекта «Своих не бросаем» организовал сбор гуманитарной помощи и уже 10 раз с группой волонтеров доставлял грузы на линию соприкосновения. Партия поддерживает мобилизованных сибиряков и их семьи. В регионе с 1 марта запущен губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». С его помощью бойцы, получившие ранения или травмы, могут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию, - отметила Юлия Швец.