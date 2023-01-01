Очереди за желанием и в туалет: что происходит на улице Ленина в первый день 2023 года

Новосибирцы массово отправились гулять по центру города Фото: Виктория МИНАЕВА

Несмотря на то, что за 1 января закрепилась слава дня, когда все сидят по домам, а улицы города пусты, новосибирцы в первый день 2023 года решили отойти от сложившихся традиций.

Погулять выходят все: и взрослые, и дети, и собаки. Фото: Виктория МИНАЕВА

И если утром встретить кого-то на улице было действительно удачей, то к вечеру отоспавшиеся после встречи нового года горожане массово стеклись в центр. Потоки людей циркулируют по пешеходной улице Ленина, Первомайскому скверу и около главной елки Новосибирска — в театральном сквере у НОВАТа.

В Первомайском сквере народу не меньше, чем на улице Ленина. Фото: Виктория МИНАЕВА

У многих сибиряков проснулась небывалая жажда попробовать себя в роли фотомоделей — поэтому очереди к локациям растягиваются на весь тротуар. Наибольшей любовью пользуется светящаяся надпись «Все сбудется» у одного из ресторанчиков вдоль улицы Ленина, а также олени в Первомайском сквере.

Надпись "Все сбудется" - фаворит среди гуляющих. Фото: Виктория МИНАЕВА

Расположенные в центре кафе тоже успели ощутить на себе мощный клиентский поток в первый день наступившего года. В некоторых кофейнях даже чая на всех не хватило.

Чтобы получить красивый кадр, люди встают в очередь. Фото: Виктория МИНАЕВА

Длинные очереди новосибирцы сегодня создают не только в погоне за красивыми кадрами, но и по вполне естественным потребностям — так, колонна людей образовалась у туалета в переходе в метро на площади Ленина.

Очереди образовались и в туалет, расположенный в метро. Фото: Виктория МИНАЕВА

А пока родители заняты созданием контента для соцсетей, дети находят в зимней прогулке свое очарование. И массово падают в свежевыпавший снег рисовать ангелов.

Пока взрослые фотографируются, дети рисуют на снегу ангелов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Некоторые фотографируются всей семьей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Олени тоже приглянулись любителям красивых кадров. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ранее КП-Новосибирск публиковала полный гид по новогодней столице-2023, где собрала все яркие мероприятия и места, которые стоит посетить в городе на январских праздниках.

Вечером гулять по центру атмосфернее. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сняться рядом с огромными светящимися животными много желающих. Фото: Виктория МИНАЕВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер