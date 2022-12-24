В Новосибирске за 5 миллионов, а в Красноярске - за 50: где в Сибири самая дорогая елка

Пять сибирских городов представили свои елки. Какая из них краше? Фото: Мария ЛЕНЦ, Наталья ВИРКУНЕН, Ксения ВЫСОТИНА, Иван МАКЕЕВ, Юлия ПЫХАЛОВА.

Все города приготовились к Новому году. Давайте посмотрим на главный его символ - новогоднюю елку. Какая она в разных городах Сибири?

ТОМСК: ПОДАРОК ГОРОДУ

Томску новая елка досталась благодаря помощи бизнеса. Фото: Ксения Высотина

Расположение: площадь Новособорная

Высота: 24 метра

Цена: остается загадкой, так как елку городу в этом году подарили газовики

Прежняя елка простояла в Томске 10 лет и, как заявили чиновники, износилась и стала просто опасна. Нужна была новая, но в этом году городскому бюджету не до трат на праздники. Поэтому откликнулся бизнес. Газовики подарили городу новое дерево - кстати, они были дарителями и в прошлый раз. Елка сверкает на площади Новособорной, также там работают горки и новогодняя ярмарка.

ОМСК: СМЕНИЛА ПРОПИСКУ

Главная городская елка в Омске жителям давно знакома. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Расположение: около городского цирка

Высота: 14 метров

Цена: около 1,5 миллиона рублей (купили в 2018 году)

Эту светодиодную красотку высотой 14 метров горадминистрация купила еще четыре года назад у поставщика из Санкт-Петербурга. Кстати, эта елка - малышка, если сравнивать с ее конкурентками из других городов. У елки нет постоянного места: она украшала то парк отдыха, то Омскую крепость, а в этом году прописалась на площади около Омского цирка. Рядом - маленькие горки, светодиодный фонтан, лабиринт и ледяные чаши-ловушки.

ИРКУТСК: СДЕЛАНО В ИРЛАНДИИ

Эта зеленая красавица радует Иркутск уже 16 лет! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расположение: площадь в сквере Кирова

Высота елки: 27,5 метра

Цена: 3 миллиона 736 тысяч рублей (купили в 2006 году)

Главная городская елка Иркутска вот уже 16 лет бьет разные рейтинги. Так, в 2018 году стала пятой в топ-10 самых высоких елок России, в 2019-м - вошла топ-20. Была замечена и в списке самых красивых. Еще бы! Она словно из сказки про малахитовую шкатулку, хозяйка медной горы. Раньше основание обрамлял ледовый забор, а сейчас - нарядный, иллюминационный.

Елка искусственная. Ее привезли в Иркутск из Ирландии, с крупного завода. В комплекте - 3500 веток.

НОВОСИБИРСК: ОСТАЛАСЬ БЕЗ РАКЕТЫ

Этой елке только два года, но на каждый праздник она меняет украшения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Расположение: Театральный сквер около оперного театра

Высота елки: 21 метр

Цена: 4,9 миллиона рублей (купили в 2020 году)

Главная елка Новосибирска уже несколько лет находится в Театральном сквере города около оперного театра. Выглядит классически, каждый год ей меняют лишь наряды - так называемую юбку и сами украшения. Больше, чем елка, горожан привлекал каток около нее. Его фото с высоты каждый год будоражило интернет-аудиторию. Пользователи видели в его форме неприличные контуры, ледяное достоинство Новосибирска высмеивали и в федеральных шоу. Власти устали оправдываться, что «это ракета», и решили в этом году обойтись без нее.

КРАСНОЯРСК: САМАЯ БОЛЬШАЯ

В Красноярске - самая дорогая елка среди всех сибирских городов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Расположение: остров Татышев

Высота: 55 метров

Цена: 50 миллионов рублей (купили в 2018 году)

Высота новогодней красавицы - 55 метров, диаметр основания - 20 метров. Весит красноярский символ Нового года около 65 тонн. Традиционно она украшена световой композицией из 65 тысяч лампочек. Неслабо? А то! Ее рекорд по высоте пока не побил ни один город России. Интересно, в этом году она сохранит свое первенство? В Сибири - точно.

Вокруг елки по традиции размещен ледовый городок - фигуры сказочных персонажей, горки и лабиринты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер