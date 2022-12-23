Рождество в Новосибирске 7 января 2023: полная программа мероприятий, куда сходить

Рассказываем об интересных постановках и концертах на Рождество. Фото: nsk.kassy.ru.

Совсем скоро сибиряки будут отмечать Рождество в Новосибирске - 2023. На январских каникулах жителей города и туристов ждет еще больше развлечений благодаря праздничному статусу Новосибирска «Новогодняя столица - 2023». В нашем материале - полная программа мероприятий на Рождество в Новосибирске 7 января 2023.

КОНЦЕРТЫ

Мандариновый регтайм (12+)

Любимые песни, заводные ритмы и джазовые аранжировки - все для хорошего новогоднего настроения! Вас ждет заводная классика джаза: от Дюка Эллингтона и Джелли Ролла Мортона до Сергея Гершеновича, русские хиты «Валенки» и «Очи черные» в джазовом исполнении. И обязательные Jingle Bells и «В лесу родилась елочка». А еще будет собственная Снегурочка, поющая джаз, - Наталия Васеева.

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Когда: 6 января в 18.00

Цена: от 400 до 700 руб.

«Рождество» на Рождество (12+)

С Рождества Христова в старину начинались новогодние гулянья, пляски, колядки с пожеланиями добра и процветания. Ансамбль «Рождество» приглашает провести этот чудесный рождественский вечер вместе, прикоснуться к светлой, доброй традиционной народной музыке. В программе будут новогодние колядки, традиционные народные поздравления, рождественские песнопения, народные песни, частушки и наигрыши.

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Когда: 7 января в 18.00

Цена: от 400 до 500 руб.

«Музыка Рождества для флейты, голоса и органа» (6+)

Приглашаем на нежный рождественский вечер с ангелами, фонтаном грез, лучшими новогодними и рождественскими мелодиями, прослушивание которых погружает в состояние радости и умиротворения. Добрую сказку из звуков создадут флейта, женский вокал и орган.

Где: Католический кафедральный собор Преображения Господня (ул. М. Горького, 100)

Когда: 7 января в 19.00

Цена: от 500 до 1000 руб.

На новогодних каникулах покажут много сказок, знакомых с детства, только на новый лад. Фото: nsk.kassy.ru.

СПЕКТАКЛИ

«Дед Мороз на дне морском» (6+)

В канун Нового года каждый из нас с нетерпением ожидает подарков от Деда Мороза. Он и елку гирляндами расцветит, и в хороводе с ребятами закружится, и праздничные фейерверки зажжет. Но разве можно было представить, что однажды волшебный Дедушка прямиком из заснеженного леса угодит на дно морское? А все потому, что новогодний праздник одинаково нужен везде: и на суше, и на море, и в небесах.

Где: Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Когда: 7 января в 10.30, 15.30, 18.00

Цена: от 400 до 1000 руб.

«Сказка о царе Салтане» (6+)

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…» Нет, наверное, ни одного человека - ни взрослого, ни ребенка, - который не знал бы эти строчки наизусть. В нашей интерпретации «Сказка о царе Салтане» - веселая и нравоучительная история о любви и доверии, о зависти и корысти, в которой обязательно должно произойти чудо. А еще она максимально приближена к современным зрителям. Корабельщики, например, зачитают рэп - сколько восторга это вызовет у мальчишек и девчонок!

Где: Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева (Вокзальная маг-ль, 19)

Когда: 7 января в 12.00

Цена: от 400 до 500 руб.

«Золушка» (0+)

Давным-давно - говорят, еще в Древнем Китае - появилась сказка про бедную, но трудолюбивую девушку, которую встретил и полюбил прекрасный богатый юноша. Потом известный сказочник Шарль Перро дал этой девушке имя - Золушка, и сказка стала чуть ли не самой известной в мире. Вот и мы расскажем вам эту сказку, только на свой лад...

Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

Когда: 7 января в 13.30

Цена: от 450 до 550 руб.

«Любовь и голуби» (12+)

Эта история, хорошо знакомая нам по всенародно любимой киноленте, вдохновила известного композитора Андрея Семенова на создание музыкального спектакля. Кстати, изначально автор сценария фильма «Любовь и голуби» Владимир Гуркин писал эту историю для театральных подмостков. И премьеры пьесы, как и позже показы кинофильма, имели оглушительный успех.

Простой деревенский мужчина Василий Кузякин, глава большой дружной семьи, живет обычной жизнью, любит жену и детей, работу, и есть у него прекрасное увлечение - разводить голубей. Но, получив путевку в санаторий, он даже не предполагал, что поездка к морю не только перевернет его судьбу, но еще и всколыхнет тихую и размеренную жизнь деревенской глубинки…

Где: Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Когда: 7 января в 14.00

Цена: от 700 до 1800 руб.

Пугаться таких гигантов не надо - они подарят вам незабываемое веселье! Фото: nsk.kassy.ru.

ЕЛКИ

«Новогодний бум, или Год Серого Волка» (6+)

О чем будет история? Конечно, о Волке! Который предельно возмущен тем, что будет год Кролика, а не его, такого писаного красавца! Настоящий бум во всем лесу! Волк маскируется то под Снегурочку, то под зайца, но все его коварные планы разрушают ребята и любимые сказочные персонажи. Вас ждет не просто спектакль, а красочное шоу с морем интерактива, пятиметровым ходулистом, артистами цирка и настоящими медведями!

Где: ДК «Сибтекстильмаш» (ул. Забалуева, 47)

Когда: 7 января в 12.00

Цена: от 400 до 700 руб.

«Шоу мыльных пузырей» (0+)

Фея мыльных пузырей погрузит зрителей в настоящее волшебство. В гости придет ростовой Зайка - символ года - в образе Деда Мороза. Раздаст подарки, станцует, обнимет всех, принесет с собой снег и устроит серебряную дискотеку. Кроме шоу, для зрителей приготовили еще кучу развлечений: лазерный и лучный тир, настольный футбол и аэрохоккей, танцевальный аттракцион и родео на быке.

Где: «Локомотив-Арена» (ул. Ипподромская, 18)

Когда: 7 января в 15.30

Цена: от 1000 до 2000 руб.

Приемная Деда Мороза - место, где самый главный зимний волшебник принимает гостей и друзей. Фото: nsk.kassy.ru.

«Приемная Деда Мороза» (0+)

Это не стандартная елка или утренник, к которым все привыкли. Команда «Удиви» подготовила для жителей города Новосибирска уникальную программу - настоящую зимнюю сказку с символом года - веселым Зайцем, елкой-модницей, забавным Снеговичком, зажигательным Оленем, сказочными новогодними Эльфиками и, конечно, с Дедушкой Морозом и Снегурочкой!

Где: Музей «Галерея времени» (1-е Мочищенское шоссе, 1/6)

Когда: 7 января в 16.00

Цена: от 800 до 2500 руб.

«Новогоднее путешествие в страну TikTok» (0+)

Ваш ребенок любит лайки и TikTok? Любит приключения, поет и танцует под современные треки? Тогда ему наверняка будет интересно. За основу шоу взята всем полюбившаяся история сказочного патруля, про четырех волшебниц - хранительниц сказок, что охраняют вход в сказочный мир. На этот раз с ними происходит невероятная история, полная приключений. Без колдовства на обошлось! Ведь что будет, если волшебный мир переместится и портал откроет врата не в Лукоморье, а, скажем, в страну TikTok? Как вернуться назад?

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 7 января в 19.00

Цена: от 800 до 2500 руб.

ЭКСКУРСИИ

«Первый новогодний маршрут» (6+)

Новосибирск в статусе новогодней столицы на Новый год и Рождество пригласил в гости всю Россию! Вы сможете увидеть все восемь федеральных округов из окна автобуса. История города, интересные факты, о которых никто не знает, новые знакомства, праздничные фотографии - и все это под новогодний вайб. Что может быть лучше?

Автобус отъезжает от кинотеатра имени Маяковского, отправляется на набережную, а далее везет на фестиваль, посвященный одному из федеральных округов. Каждый день - новое путешествие! Только маршрут на 7 января туристам не раскроют до последнего, ясно одно: это будет невероятное рождественское приключение!

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: с 2 по 6 января в 11.00; 7 января в 15.00

Цена: 1200 руб.

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