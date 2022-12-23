Что произошло в Новосибирске в ночь на 23 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 23 декабря. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области на Чуйском тракте в Искитимском районе столкнулись автобус с детьми и грузовик. Автобус шел из Новосибирска в Барнаул. В нем находилось 36 человек, из которых 27 – дети, которые ехали на соревнования по плаванию.

В Новосибирске простились с детьми, погибшими на пожаре в Первомайском районе. Напомним, трагедия произошла 20 декабря. Отец и мать проводили поминки порознь, поскольку обвиняют друг друга в случившемся и не хотят видеться. Напомним, дети остались без присмотра, когда в квартире начался пожар, их няня ушла в салон красоты. Спасти малышей не удалось.

В Новосибирске прошел Первый всероссийский съезд Дедов Морозов. Программа началась со встречи главного якутского духа холода Чысхаана на станции «Первомайская». Дедушки не только обсудили важные вопросы в кинотеатре Маяковского, но и отправились в целое шествие по Красному проспекту.

Чиновники презентовали дизайн «вытрезвителя будущего». Эти заведения прекратили работать по всей стране еще в 2011 году, но год назад в Новосибирске их предложили вернуть.

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