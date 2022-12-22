Отдых в санатории: как вернуть здоровье и радость жизни?

Фото: АО Санаторий «Краснозерский»

Лидирующие позиции в этой области по праву занимает санаторно-курортное лечение. Например, санатории «Краснозерский» и «Доволенский» - крупнейшие здравницы с многолетним опытом и безупречной репутацией - будут рады вашему визиту в любое время года! Санатории предлагают свыше 170 видов процедур и медицинских услуг и ежегодно заряжают здоровьем и энергией свыше 14 тысяч отдыхающих.

Здравницы специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи, ЖКТ, урологических и гинекологических проблем, периферической нервной системы, заболеваний органов дыхания. Фишка санаториев - уникальное сочетание классического санаторно-курортного лечения и применение высокотехнологичного оборудования.

Фото: АО Санаторий «Краснозерский»

Если вы еще не посещали санатории, то вам наверняка интересно, какие существуют процедуры, насколько они эффективны и, наконец, как из всего множества выбрать именно то, что нужно.

Давайте начнем с конца: все процедуры в санаториях «Краснозерский» и «Доволенский» подбираются врачом в индивидуальном порядке и зависят исключительно от ваших показателей здоровья. Ну а про самые эффективные и популярные процедуры мы расскажем подробнее.

1. Грязелечение, визитная карточка санатория «Краснозерский»

Большинство отдыхающих едут сюда ради лечения знаменитой краснозерской сульфидно-иловой грязью, которая содержит частицы 1000-летнего рачка Artemia Salina. Краснозерская грязь обладает тепловым и противовоспалительным действием.

Применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, дерматологических заболеваниях, ослаблении иммунитета, гинекологических проблемах.

Фото: АО Санаторий «Краснозерский»

2. Прием минеральной воды

Санаторий «Доволенский» известен наличием собственного источника лечебной минеральной воды, которая по своим свойствам и качеству аналогична знаменитым минеральным водам Северного Кавказа. Скважина находится на территории санатория на глубине 1306 метров, прием воды доступен гостям круглый год.

Применяется при заболеваниях ЖКТ, печени, желчевыводящих и мочевыводящих путей, реабилитации после избавления от паразитов, заболеваниях кожи и гинекологических проблемах.

3. Кинезиотерапия

Чудо XXI века. У процедуры почти нет противопоказаний. Упражнения позволяют улучшить подвижность суставов, снимают боли, нормализуют артериальное давление и пульс, омолаживают организм. Движения с правильно подобранным отягощением снимают спазмы глубоких мышц, восстанавливают питание костных и мышечных структур, ликвидируют локальные воспалительные процессы.

Применяется при травмах и проблемах с опорно-двигательным аппаратом, в качестве реабилитации после операций.

Фото: АО Санаторий «Краснозерский»

4. Ударно-волновая терапия (УВТ)

Во время процедуры происходит воздействие на поврежденные ткани с помощью низкочастотных импульсов. Эффект от УВТ можно сравнить с глубоким массажем (если бы его можно было проводить в таких глубоких слоях): усиливается приток крови к пораженному участку, размягчаются солевые отложения в связках и суставах.

Применяется при травмах и проблемах с опорно-двигательным аппаратом, неврологических заболеваниях.

Фото: АО Санаторий «Краснозерский»

5. Прессотерапия

Процедура проводится легко, без боли и дискомфорта. Подразумевает переменное сдавливание тканей в направлении движения лимфы от периферических отделов конечностей к телу. После процедуры человек ощущает бодрость, прилив сил. Уменьшаются отеки и, как следствие, объем тела.

Применяется при флебологических заболеваниях, в качестве реабилитации после хирургического вмешательства, травм.

Фото: АО Санаторий «Краснозерский»

6. Лечебные ванны (рапные, йодобромные, пантовые и др.). В ванной тело распаривается, кровь начинает циркулировать быстрее, полезные вещества проникают глубоко в поры и оказывают максимальное воздействие на человека.

Фото: АО Санаторий «Краснозерский»

Применяется при кожных, неврологических заболеваниях, болезнях дыхательной системы, нарушениях обмена веществ и проблемах со стороны ЖКТ, патологиях опорно-двигательного аппарата, при гинекологических и урологических проблемах.

К сожалению, лимиты статьи не дают возможности рассказать обо всех процедурах наших здравниц, но наши врачи обязательно расскажут и подберут индивидуальную лечебную программу исходя из показаний и противопоказаний. А в сочетании с отдыхом в экологически чистом месте, сбалансированным питанием и режимом дня ваш организм буквально заново родится! Ждем вас за здоровьем, энергией и активным долголетием!

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