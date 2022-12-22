«Школьники ехали на соревнования»: что известно о столкновении детского автобуса с грузовиком под Новосибирском

Автобус улетел в кювет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области на Чуйском тракте столкнулись автобус и грузовик. ДТП произошло днем 22 декабря в Искитимском районе. Автобус с детьми ехал из Новосибирска в Барнаул. В нем находилось 36 человек, из которых 27 – ребятишки.

- Это был рейсовый автобус, но в основном в нем были дети, они ехали на соревнования по плаванью в Барнаул, - рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.

Судя по положению о соревнованиях, заплывы должны были состояться 23 декабря, а 24 числа ребята вернулись бы обратно. Но уже через 1,5 часа пути произошла авария. Чудо, что никто не погиб.

- Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Автобус влетел в КАМАЗ. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В больницу доставили пятерых детей в возрасте от 9 до 11 лет. Врачи диагностировали у них порезы и ушибы. Двух школьников оставили в больнице. Остальные дети уже дома с родителями.

- Тренер сейчас находится в больнице, присматривает за пострадавшими воспитанниками, - уточнил КП-Новосибирск источник.

Грузовик тоже пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

За расследованием ДТП будет следить областная прокуратура.

- Прокуратура проверит соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.

К проверки по факту ДТП подключились разные ведомства. Фото: прокуратура НСО

Проверку также начал региональный следственный комитет.

- Проверим действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, - сообщили в СУ СК РФ по НСО.

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